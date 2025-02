video suggerito

Il testo e il significato di Fango in paradiso, la canzone di Francesca Michielin a Sanremo 2025 Francesca Michielin si presenta al Festival di Sanremo 2025 con la canzone Fango in paradiso: si tratta della terza partecipazione alla kermesse ligure per la cantante di Bassano del Grappa. Qui il testo e il significato.

Francesca Michielin, Sanremo 2025

Francesca Michielin si presenta al Festival di Sanremo 2025 tra i big in gara con la canzone Fango in paradiso: si tratta della terza partecipazione alla kermesse ligure per la cantante di Bassano del Grappa. L'esordio arriva nel 2016 con Nessun Grado di separazione, seguita anche dalla partecipazione all'Eurovision Song Contest. Ritornerà sul palco dell'Ariston nel 2021 in compagnia di Fedez, con il brano Chiamami Per Nome, secondo posto finale, solo dietro ai Maneskin. Hanno lavorato a Fango in paradiso anche Davide Simonetta e Alessandro Raina. Qui il testo e il significato di Fango in paradiso.

Il testo di Fango in paradiso

Dopo centomila lacrime

Le grondaie cadono

Non so se vorrei rifarlo da capo

Quasi speravo tu mi avessi tradito

Ti avrei scritto tutto in un messaggio

Ma non sapevo se ero in grado

Mi hai fatta piangere fuori dallo stadio

Ma avrei voluto fosse tutt’altro

E va bene

E va bene

E va bene così

Non mi aspetto niente di sensato

Come quei cartelli gialli per terra con su scritto

“Attenzione! Il pavimento è bagnato”

Come se

Cambiasse ancora qualcosa così

Ci vorrebbe un’altra vita in un film

E quanto amore sprecherò

Quanti vetri rotti

Che sono plastica

Per i tuoi stupidi occhi

Se non piangi mai

Programmare un addio chiusi in macchina

Era tutta teoria ma non pratica

Mi dispiace però

A volte capita

Di volersi sempre

O mai più

Non c’è più il soffitto

Chissà con chi farai un figlio

Se poi cambierai indirizzo

Se c’è fango in paradiso

Quante volte mi avrai fatto il cinema

Dentro a quel supermercato

Non so se l’avevi considerato

Che uno dei due sarebbe stato da schifo

Ma va bene

Va bene

Più o meno così

Non mi aspetto niente di sensato

Da chi l’edera la compra già finta e poi in estate la tiene su un balcone in un vaso

Come se

Cambiasse ancora qualcosa così

Ci vorrebbe un’altra vita

E quanto amore sprecherò

Quanti vetri rotti

Che sono plastica

Per i tuoi stupidi occhi

Se non piangi mai

Programmare un addio chiusi in macchina

Era tutta teoria ma non pratica

Mi dispiace però

A volte capita

Di volersi sempre

O mai più

Non c’è più il soffitto

Chissà con chi farai un figlio

Se poi cambierai indirizzo

Se c’è fango in paradiso

Ma non lo so

Programmare un addio chiusi in macchina

Quasi zero poesia, solo pratica

Mi dispiace però

A volte capita

Di amarsi sempre

O mai più

Non c’è più il soffitto

Chissà se ti vedrò in giro

Se avrai perso, se avrò vinto

Se c’è fango in Paradiso

Il significato di Fango in paradiso di Francesca Michielin

Francesca Michielin è tra le protagoniste sul palco del Festival di Sanremo 2025: per la terza partecipazione alla kermesse ligure, la cantante di Bassano del Grappa si esbisce con Fango in Paradiso. Una canzone a cui hanno collaborato anche Davide Simonetta e Alessandro Raina. Descritta inizialmente come una revenge song, nell'intervista a Fanpage.it, Francesca Michielin ha raccontato così il brano: "Questa cosa del revenge song è stata un po' secondo me esagerata e anche semplificata, perché in realtà non lo è, o meglio, lo è nell'ambito letterario della musica, lì possiamo inserirla nel calderone delle revenge song, ma di fatto io la considero più una canzone da sottoni, cioè una persona ti ha fatto del male, ma non è che ti ha fatto del male e tu non reagisci, tu reagisci ammettendo che stai male. Il fango in paradiso è quella componente di imperfezione che in qualche modo io mi auguro ci sia anche in paradiso a questo punto, perché se in ogni storia una persona parte con le migliori intenzioni e poi va male evidentemente la perfezione e l'idillio non esistono, anche per questo motivo".