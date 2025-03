Francesca Michielin sul possibile ritorno a Sanremo: “Ad arrivare di nuovo 21esima? Anche no”

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Dopo l'esperienza a Sanremo 2025 con il brano Fango in Paradiso, Francesca Michielin non ha intenzione di tornare al Festival di Sanremo o, almeno, non per l'edizione del 2026. A riferirlo è stata lei stessa sul suo profilo Tik Tok, a commento di un video in cui canta il brano con cui ha partecipato quest'anno alla kermesse: Fango in paradiso.

Perché Francesca Michielin non vuole tornare a Sanremo

In un video postato sul suo profilo Tik Tok, dove è seguita da oltre 300mila followers, Francesca Michielin ha postato in un video una versione inedita di Fango in paradiso, il brano che le ha fatto guadagnare il 21esimo posto alla kermesse condotta da Carlo Conti. A corredo del filmato, un utente le ha chiesto se abbia intenzione di tornare in gara nel 2026. La cantante ha risposto decisa: "Sanremo 2026? Ad arrivare di nuovo 21esima? Anche no".

Il percorso a Sanremo 2025 di Francesca Michielin

Dall'infortunio alla gamba poco prima dell'inizio del Festival, alle critiche per i look sfoggiati sul palco dell'Ariston, fino al 21esimo posto ottenuto con Fango in Paradiso: quello a Sanremo 2025, non è stato un percorso tutto rose e fiori per Francesca Michielin. Dopo la fine della kermesse, la cantante aveva risposto su Threads ai commenti negativi ricevuti sul suo abbigliamento. "E denuncia il parrucchiere, e denuncia la stylist, e come ca*** ti vesti, e non si tiene così l'hime cut. M'agg rott o cazz", aveva scritto. Per poi aggiungere: "Esprimere un'opinione è giustissimo, scassare la minc*** no. Non è che ogni volta che mi lavo i capelli ho Angelo Rosa Uliana a farmi lo styling, Cristo".