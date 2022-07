Le nozze di Paola Turci e Francesca Pascale a Montalcino: “Una marea di gioia e affetto” “Una marea di gioia e affetto. Grazie”. Così Francesca Pascale e Paola Turci commentano sui social tutto l’amore ricevuto nel giorno delle nozze. La cantante e la compagna, ex fidanzata di Silvio Berlusconi, si sono sposate il 2 luglio a Montalcino, due anni dopo la prima foto che ha ufficializzato il loro amore.

A cura di Elisabetta Murina

Paola Turci e Francesca Pascale hanno detto sì. Sabato 2 luglio, la cantante e la sua compagna da due anni, ex fidanzata di Silvio Berlusconi, hanno celebrato il loro amore a Montalcino, in provincia di Siena. Una cerimonia alla presenza di una trentina di invitati tra parenti e amici, senza nessun volto noto, officiata dal sindaco della città Silvio Franceschelli.

La cerimonia a Montalcino

"Una marea di gioia e affetto" è quello che hanno ricevuto le neo spose durante il loro grande giorno. E così hanno deciso di scriverlo in un post publicato sui social questa mattina, 3 luglio, ringraziando tutti coloro che hanno reso ancora più speciale il giorno del loro matrimonio. Si sono mostrare sorridenti e innamorate una accanto all'altra, con gli abiti total white scelti per la cerimonia che si è svolta ieri intorno alle 17 .

"È il giorno più bello della mia vita", ha scritto Francesca Pascale sempre sui social, quasi un inno all'amore per spazzare via tutti gli insulti e le cattiverie ricevuti in questi giorni. Sono passati due anni da quella foto pubblicata dal settimanale Oggi che mostrava per la prima volta il loro amore. Al giorno delle nozze, come ogni sposa che si rispetti, si sono presentate un pò in ritardo. Ma l'attesa è valsa l'arrivo a bordo di una Jaguar, dalla quale sono scese felici e senza mai lasciarsi.

Il ricevimento al castello di Velona

Dopo la cerimonia i festeggiamenti si sono spostati nel caratteristico castello di Velona poco distante. Un maniero del trecento completamente ristrutturato e affacciato sulla Val D'Orcia, su cui pare anche Silvio Berlusconi avesse messo gli occhi per acquistarlo. Lungo tavolo per gli invitati, circa una trentina di persone, musica di sottofondo e, stando al Corriere della Sera, anche un menù prevalentemente vegano. Brindisi, tante emozioni e foto per immortalare i momenti. "È stato bellissimo. Non potrei essere più felice di così", ha commentato la mamma della sposa Paola Turci.