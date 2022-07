Matrimonio Paola Turci e Francesca Pascale, tutti i dettagli: orario, invitati, menu e location Il matrimonio di Paola Turci e Francesca Pascale sarà celebrato a Montalcino, sabato 2 luglio alle ore 17:00. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

A cura di Daniela Seclì

Paola Turci e Francesca Pascale spose sabato 2 luglio

Paola Turci e Francesca Pascale si sposeranno sabato 2 luglio. La notizia del matrimonio della cantante e dell'ex compagna di Silvio Berlusconi è giunta del tutto inaspettata. Le due non avevano alcuna intenzione di condividere questo giorno speciale se non con i loro cari, ma una volta trapelata l'indiscrezione delle nozze, hanno confermato il coronamento del loro amore con rito civile. Ecco tutto ciò che c'è da sapere sulla cerimonia.

Il matrimonio sabato 2 luglio alle ore 17 a Montalcino

Paola Turci e Francesca Pascale si sposeranno sabato 2 luglio a Montalcino, tra le verdi distese della Toscana. A officiare la cerimonia sarà il sindaco Silvio Franceschelli. Secondo La Nazione, il matrimonio civile si terrà nel pomeriggio. La cerimonia, infatti, dovrebbe iniziare attorno alle ore 17:00 in piazza Matteotti. Secondo le prime indiscrezioni, la cantante avrebbe scelto di raggiungere il luogo della cerimonia sulla sua Audi A3, mentre la trentaseienne napoletana dovrebbe arrivare a bordo di una lussuosa Jaguar bianca.

30 invitati, la festa al Castello di Velona

Paola Turci e Francesca Pascale avrebbero voluto vivere questo giorno con estrema riservatezza. Secondo Repubblica, Pascale avrebbe detto agli amici che le facevano gli auguri: "Volevamo tenere tutto coperto, riservatissimo, un’illusione, mannaggia…". Non sorprende, dunque, che secondo le indiscrezioni sarebbero stati ammessi alla festa solo 30 invitati. Le due donne hanno voluto avere accanto, in occasione del loro matrimonio, solo le persone più care. I festeggiamenti si terranno nell'incantevole cornice del Castello di Velona. È molto probabile, inoltre, che il menu sia vegano, nel rispetto del rifiuto di entrambe di mangiare carne.

Il primo bacio di Paola Turci e Francesca Pascale immortalato dai paparazzi

Era il 2020, quando il settimanale Oggi pubblicò i primi scatti che ritraevano Paola Turci e Francesca Pascale insieme in barca, mentre si scambiavano un bacio. Un anno più tardi, la cantante chiarì di non avere alcuna intenzione di dare risposte circa la sua vita privata. Quanto al suo orientamento sessuale, si limitò a commentare: "Sono quella che sono, se mi piace una donna, sto con una donna. Sono lesbica e anche etero. Bisessuale? Chi lo sa? Nelle etichette non c’è evoluzione". In queste ore, Turci ha commentato indignata gli insulti omofobi ricevuti dopo che è stata diffusa la notizia del suo matrimonio con Francesca Pascale: “Ignoranza, omofobia, cattiveria e infelicità”. Di certo le parole inaccettabili degli hater, non scalfiranno la gioia con cui si prepara a vivere questo giorno che profuma di fiori d'arancio.