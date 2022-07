Dove si sposano Paola Turci e Francesca Pascale: la location del matrimonio in un castello da fiaba Il 2 luglio 2022 si celebra il matrimonio di Paola Turci e Francesca Pascale che hanno scelto per le loro nozze non solo una data simbolica ma anche una location da sogno immersa tra ulivi e vigneti.

A cura di Clara Salzano

Paola Turci e Francesca Pascale si sposano il 2 luglio 2022

Paola Turci e Francesca Pascale si sposano il 2 luglio 2022. È il matrimonio del momento perché si celebra durante il Pride Month e cade nel giorno in cui si onora l'orgoglio LGBTQ+ sia a Napoli che a Milano. Proprio del Gay Pride in passato le due donne erano state ambasciatrici e adesso è giunto il momento di coronare il loro amore in una location mozzafiato.

La location del matrimonio di Paola Turci e Francesca Pascale

Il matrimonio di Paola Turci e Francesca Pascale sarà ufficializzato presso il Comune di Montalcino, in provincia di Siena, in Toscana. La famosa cantante e la politica napoletana avrebbero voluto tenere più in segreto le loro nozze ma la notizia è stata diffusa e, attraverso i loro social, pare che alla coppia faccia comunque piacere ricevere l'affetto e l'appoggio di amici e della comunità LGBTQ+.

Castello di Velona, nel cuore della Val d’Orcia

Dopo il rito, le celebrazioni delle nozze tra Paola Turci e Francesca Pascale proseguiranno probabilmente nel Castello di Velona, nel cuore della Val d'Orcia. Si tratta di una location da fiaba immersa nella campagna toscana. Il Castello di Velona Resort, Thermal Spa & Winery è un luogo carico di storia, riconosciuto anche patrimonio dell'Unesco.

Il castello da sogno del matrimonio tra Paola Turci e Francesca Pascale

Il Castello di Velona è una locaation da sogno per eventi e matrimoni. Sorge a 8 chilometri da Montalcino, dove sarà celebrato il rito di nozze tra Paola Turci e Francesca Pascale. Il castello è immerso nella tipica campagna toscana, in un paesaggio idilliaco caratterizzato da ulivi e vigneti.

Il Castello di Velona è un oasi di pace e benessere con vista sulla Val d’Orcia

La location offre ai propri ospiti non solo un resort di lusso mozzafiato, con terrazza panoramica ideale per cene e feste, ma anche un'oasi di benessere con vista sulla Val d'Orcia.