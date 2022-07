Paola Turci e Francesca Pascale in viaggio di nozze: dove è andata la coppia dopo il matrimonio Il matrimonio di Paola Turci e Francesca Pascale ha fatto sognare tanti e dopo i festeggiamenti la coppia è partita per il viaggio di nozze. Scopriamo la loro destinazione.

A cura di Clara Salzano

Paola Turci e Francesca Pascale si sono sposate il 2 luglio 2022

Il matrimonio di Paola Turci e Francesca Pascale celebrato il 2 luglio 2022 è stato uno degli eventi più seguiti e partecipati in Italia perché da molti riconosciuto come simbolo dell'orgoglio LGBTQ+, essendo stato officiato durante il Pride Month e nel giorno del Pride a Napoli e Milano. Le nozze della coppia hanno fatto sognare tanti con una location mozzafiato in Toscana in un castello da fiaba. Ora Paola Turci e Francesca Pascale sono in viaggio di nozze. Scopriamo la destinazione del loro viaggio.

Paola Turci e Francesca Pascale si sono sposate a Montalcino

Dopo il loro matrimonio nel comune di Montalcino e i festeggiamenti delle nozze nel magnifico Castello di Velona, Paola Turci e Francesca Pascale sono partite per celebrare la loro unione e il compleanno di Francesca Pascale nata il 15 luglio. Per l'importante occasione la coppia si è recata negli Stati Uniti. La destinazione del loro viaggio di nozze è stata rivelata attraverso alcune immagini condivise da Paola Turci sul suo profilo Instagram.

Paola Turci davanti ad un murale di Los Angeles

La prima immagine condivisa da Paola Turci durante il suo viaggio di nozze negli USA la ritrae davanti ad un murale con la scritta Love a Los Angeles. La foto è stata condivisa in occasione del compleanno di Francesca Pascale ed è accompagnata da una romantica dedica della cantante per sua moglie.

Paola Turci in viaggio di nozze a Los Angeles

Paola Turci e Francesca Pascale stanno esplorando Los Angeles e si sono fermate anche davanti al ristorante ristorante "Trastevere" che si trova al 1360 3rd Street Promenade della città americana, vicino alla spiaggia di Santa Monica. Si tratta di un noto locale di Los Angeles che ha fatto la storia della ristorazione. Oggi il ristorante "Trastevere" è chiuso ma è stata conservata la sua insegna in pietra davanti alla quale si è fotografata Paola Turci.