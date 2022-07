Francesca Pascale compie 37 anni, la dedica di Paola Turci: “Amore, indimenticabile amore” In occasione del 37esimo compleanno della ex di Silvio Berlusconi, la cantante ha fatto una dedica sulle Instagram Stories per la sua fresca sposa.

Il matrimonio di Paola Turci e Francesca Pascale prosegue nel pieno della passione e dell'amore. In occasione del 37esimo compleanno della ex di Silvio Berlusconi, la cantante ha fatto una dedica sulle Instagram Stories per la sua fresca sposa: "Love Unforgettable Love". Amore, indimenticabile amore. La foto di Paola Turci è davanti a un murale con la scritta Love. Poi c'è la scritta e un emoticon con una torta di compleanno.

La riservatezza di Paola Turci e Francesca Pascale

Paola Turci e Francesca Pascale hanno vissuto la loro relazione con grande discrezione. Anche due anni fa, quando il loro bacio sulla barca in vacanza, al largo delle coste del Cilento, Paola Turci e Francesca Pascale hanno saputo restare nel silenzio, lasciandosi scivolare via tutti i gossip e tutti i pettegolezzi. La notizia del loro matrimonio, però, è stata chiacchierata e condivisa da loro stesse nel giorno più bello. Finalmente unite da una cerimonia privata, con pochi amici (nessun vip) e i parenti più stretti. È stata una grande festa nel segno dell'amore e della verità, una cerimonia per nulla sfarzosa come è stato raccontato.

Le nozze

Le nozze di Francesca Pascale e Paola Turci si sono celebrate sabato 2 luglio in un borgo toscano molto particolare, Montalcino, in Toscana. A officiare la cerimonia è stato il sindaco Silvio Franceschelli. Le spose hanno indossato entrambe un abito bianco come da dress code (tutti in abito bianco gli invitati). È stata una giornata piena di gioia, una giornata elegante e simbolica: hanno scelto infatti lo stesso giorno del Pride non a caso. È stata anche una festa dove gli invitati non hanno condiviso dettagli e fotografie sui social, ma sono state le stesse protagoniste ad averlo fatto, annunciando al mondo la loro unione, dopo due anni di fidanzamento.