Gli abiti da sposa di Paola Turci e Francesca Pascale: unione civile in bianco e con i pantaloni Paola Turci e Francesca Pascale hanno scelto abiti da sposa coordinati per sposarsi in Toscana: entrambe in pantaloni, libere e sorridenti.

A cura di Beatrice Manca

foto d’archivio

Francesca Pascale e Paola Turci si sono sposate: le due donne si sono scambiate le promesse d'amore entrambe in bianco, elegantissime con completi pantalone. Le nozze si sono svolte a Montalcino, in Toscana: un'unione civile a lungo sognata e attesa. L'amore tra la cantante e l'ex compagna di Silvio Berlusconi è stato coronato infatti proprio nel giorno in cui il Pride colora le vie di Milano e di Napoli per celebrare la comunità lgbtqia+: una coincidenza romantica e piena di significato. Avrebbero voluto tenere tutto segreto, ma le indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi le hanno spinte a confermare la notizia delle nozze: per una giornata così speciale Paola Turci e Francesca Pascale hanno scelto abiti da sposa molto simili, in delicato color guscio d'uovo.

Francesca Pascale e Paola Turci coordinate per l'unione civile

La cerimonia si è svolta nel tardo pomeriggio nel comune di Montalcino per poi proseguire nel suggestivo castello di Velona, in Val D'Orcia. In Italia al momento le coppie omosessuali hanno diritto a unirsi civilmente, come sottolinea Vladimir Luxuria, ma non al matrimonio. Sui diritti civili si sono fatti enormi passi avanti, ma il matrimonio egualitario è ancora al centro della lotta degli attivisti lgbtq+. Per il loro giorno più felice entrambe le spose hanno scelto il bianco e hanno sfoggiato look molto simili. Paola Turci è famosa per lo stile androgino, elegante e raffinato: ama i pantaloni e ha fatto del completo la sua uniforme: sul palco sfoggia raffinate jumpsuit, gilet e pantaloni palazzo. Per coronare il suo sogno d'amore non si è smentita e ha scelto un paio di pantaloni bianchi, ampi e dal taglio sartoriale, su cui ha abbinato un top con una profonda scollatura a V.

Paola Turci e Francesca Pascale in bianco per l’unione civile

Il tocco di stile? L'intreccio delle spalline sulla schiena, che creava un effetto rete molto sensuale. Molto simile la scelta di Francesca Pascale: la 36enne ha scelto un completo color panna con pantaloni palazzo e una giacca corta appoggiata sulle spalle. Niente abiti leziosi o principeschi: l'ex compagna di Silvio Berlusconi ha cambiato radicalmente stile. Per l'occasione ha anche sfoggiato un nuovo taglio di capelli: via i boccoli biondi in favore di un taglio cortissimo e sbarazzino. Entrambe hanno voluto puntare sulla semplicità: niente veli, acconciature elaborate o gioielli vistosi. Bastava un bouquet di fiori e il loro sorriso, raggiante di felicità, ad illuminarle.