Vladimir Luxuria: "Auguri a Francesca Pascale e Paola Turci, chi è se stesso ha già vinto"

Vladimir Luxuria fa gli auguri a Francesca Pascale e Paola Turci per il loro matrimonio, che si terrà oggi 2 luglio in Toscana. "Mi piacerebbe dire che si sposano, in realtà si “uniscono” perché in Italia ci sono le unioni civili e non ancora il matrimonio egualitario" ha scritto "al di là di tutto l’amore trionfa sempre perché chi è se stesso ha già vinto".

Francesca Pascale: "Volevamo tenere tutto riservato, mannaggia"

Si terrà in Toscana il matrimonio di Francesca Pascale e Paola Turci, in una cerimonia privata in zona di Montalcino e tenuta segreta fino a pochi giorni fa. La notizia è uscita su Il Messaggero e ha subito conquistato le prime pagine dei quotidiani. Nessun dettaglio delle nozze che si terranno oggi, solo un commento ironico da parte di Francesca Pascale: "Volevamo tenere tutto coperto, riservatissimo, un’illusione, mannaggia…".

Paola Turci e gli attacchi omofobi

E se la Pascale si è soffermata sulla parte più leggera della loro unione, ovvero la fuga di notizie che ha "bruciato" il loro desiderio di privacy, Paola Turci si è dovuta soffermare sulla parte più amara, ovvero i commenti omofobi che hanno travolto entrambe sui profili privati social. In particolare, un utente le ha scritto "Lesbicona, che schifo" e lei ha condiviso l'attacco nelle storie di Instagram, commentando: “Ignoranza, omofobia, cattiveria e infelicità in una sola frase”.

Per tutti questi motivi, la nota cantautrice ha sempre definito la comunità Lgbtq+ come "una famiglia e un rifugio", per la grande capacità di trasmetterle accoglienza anche nei momenti più delicati, quelli che non sempre da soli si riescono ad affrontare. Come questo che sta vivendo oggi, che invece dovrebbe essere un giorno d'amore in un clima semplicemente di festa e non l'ennesima occasione persa per chi, come spesso accade sui temi arcobaleno, avrebbe fatto meglio a rimanere in silenzio.