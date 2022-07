Dove vive Francesca Pascale: la villa in Brianza immersa nel verde Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi, convolerà presto a nozze con la cantante Paola Turci. Nell’attesa di iniziare la sua nuova vita di coppia, scopriamo dove vive e com’è fatta la sua casa in Brianza.

A cura di Clara Salzano

Francesca Pascale nella villa in Brianza immersa nel verde

Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi, si unirà in matrimonio il 2 luglio 2022 con la famosa cantante italiana Paola Turci. La notizia è trapelata e l'attenzione mediatica è rivolta tutta sulla coppia di donne che avevano ufficializzato con la foto di un bacio su uno yacht. Conclusa la relazione con l'ex Premier, Francesca Pascale ha continuato a vivere in Brianza, non lontano da Villa San Martino dove vive Berlusconi. in una magnifica casa immersa nel verse assieme ai suoi dieci cani. vediamo com'è fatta la villa di Francesca Pascale.

Francesca Pascale in casa

Dove si trova la villa di Francesca Pascale

Archiviata la storia d'amore con Silvio Berlusconi, Francesca Pascale è pronta alla sua nuova vita con Paola Turci. La politica napoletana non condivide molte informazioni sulla sua vita privata ma dalle immagini pubblicate sui social sappiamo che vive in una villa in Brianza immersa nel verde.

La villa in Brianza di Francesca Pascale

La casa di Francesca Pascale, dove si era trasferita già durante la relazione con Silvio Berlusconi, si chiama Villa Maria e sorge a Casatenovo, nel cuore della Brianza, a dieci minuti dalla residenza dell'ex Premier.

Villa Maria, dove vive Francesca Pascale

Com'è fatta la villa in Brianza di Francesca Pascale

La casa di Francesca Pascale nel cuore della Brianza caratterizzata da 40 mila metri di verde. Qui la nota politica napoletana vive con i suoi dieci cani che considera come figli.

L’interno della villa di Francesca Pascale

Villa Maria si sviluppa su un'ampia superficie caratterizzata da una grande zona giorno con doppi saloni, sala da pranzo open space e un camino doppio.

Francesca Pascale davanti al camino di casa

L'abitazione immersa nel verde è inondata di luce naturale grazie a numerose aperture vetrate a tutta altezza che creano un dialogo continuo tra interno ed esterno. Dalla casa la vista della natura circostante è meravigliosa.

Francesca Pascale in salotto con uno dei suoi cani

Arredi dai colori chiari e morbidi divani dalle forme sinuose caratterizzano gli ambienti interni della casa dove il parquet chiaro riflette la luce naturale rendendo gli spazi ancora più ampi e luminosi.

Il divano tondo nella villa di Francesca Pascale

Gli interni della villa di Francesca Pascale in Brianza erano stati pubblicati già qualche anno fa sulla rivista Gente, oltre che sui social della ex di Silvio Berlusconi, e non si sa se sono state apportate modifiche alla casa. Una grande bocca luminosa e diverse opere d'arte caratterizzano lo studio della casa che si vede da sfondo a diverse foto di Francesca Pascale pubblicate anche dopo la relazione con Berlusconi.

Lo studio di Francesca Pascale

Colori chiari e morbidi arredi definiscono anche la camera da letto della villa di Francesca Pascale che sembra essere inseparabile dai suoi dieci cani.

La camera da letto di Francesca Pascale

Il grande giardino che circonda la casa è l'elemento principale della villa perché penetra da ogni vetrata e crea un'atmosfera rilassante all'interno. È nel grande parco verde che circonda la villa che Francesca Pascale ama trascorrere il suo tempo con i suoi cani ed è evidente anche dalla grande cura rivolta a questo giardino all'italiana.

Francesca Pascale con Federico Fashion Style prima di un servizio fotografico in casa

Ad oggi non sappiamo se Francesca Pascale viva ancora a Villa Maria. Secondo alcune indiscrezioni potrebbe esserci trasferita anche in una nuova proprietà in Toscana.