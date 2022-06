Mistero sulla rottura tra Francesco Oppini e Cristina Tomasini, l’ex gieffino: “Alti e bassi” Francesco Oppini non ama parlare della sua vita privata. Nel corso di un’intervista, quando gli è stato chiesto della presunta crisi tra lui e Cristina Tomasini, è stato decisamente sibillino. Ecco quanto ha dichiarato.

A cura di Daniela Seclì

Francesco Oppini si è raccontato in un'intervista rilasciata a Giada Di Miceli per la trasmissione di Radio Radio "Non succederà più". La conduttrice ha provato a sondare il terreno sulla situazione sentimentale dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip. Da tempo, infatti, si parla di rottura con Cristina Tomasini, che a chi le ha chiesto se fosse innamorata ha risposto: "Innamorata della vita".

Francesco Oppini si rifiuta di parlare di Cristina Tomasini

Francesco Oppini ha fatto sapere di non voler parlare della sua vita privata. Quando Di Miceli gli ha fatto notare che spesso Cristina Tomasini compariva nei suoi post e nelle sue Instagram Stories, l'ex gieffino ha commentato:

"Uno pubblica quello che vuole, che gli fa piacere pubblicare. Non è obbligato per forza a raccontare tutto. Se sono sulla piazza? Mi stai facendo una domanda alla quale non ti posso rispondere".

Cosa ha dichiarato sulla sua vita privata

Le poche dichiarazioni sulla sua vita privata, rilasciate da Francesco Oppini nel programma Non succederà più, sono state decisamente sibilline:

"Non è cambiato nulla nella mia vita. Le cose, ci sono dei momenti in cui vanno bene e dei momenti in cui vanno meno bene. Ognuno ha i suoi alti e bassi su tutto, come nella vita privata, così nel lavoro e tutto il resto. Diciamo che non sono qui per raccontare la mia vita privata".

Quando gli è stato chiesto se abbia preso altre strade dal punto di vista sentimentale, si è rifiutato di rispondere. Tuttavia, ha colto l'occasione per smentire il presunto flirt con Sonia Lorenzini: "È una persona squisita, le voglio bene ma è solo un'amica, escludo totalmente la cosa". Poi ha aggiunto: "Io ho troppo rispetto per certe persone, in generale nella vita, preferisco evitare di creare rumours inutili, quindi a queste domande ci tengo a non rispondere". Di Miceli ha fatto un ultimo tentativo: "Ci sono dei momenti di crisi in tutte le coppie, magari lo stai gestendo e non ne vuoi parlare". Ma anche qui ha trovato un muro: "Può essere un punto di vista oppure no, non affronto l'argomento ulteriormente perché non ce n'è bisogno". Oppini ha concluso svelando di essere stato invitato per ben tre volte a Temptation Island, ma non ci andrà mai: