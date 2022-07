Tale e Quale Show il cast della prossima edizione: una ex gieffina e il figlio di un cantante Continuano i provini per la prossima stagione di Tale e Quale Show, e in lizza per il cast ci sarebbero una ex gieffina e anche il figlio di un famoso cantante.

A cura di Ilaria Costabile

I programmi televisivi che partiranno dalla prossima stagione si vanno via via definendo. Anche per Tale e Quale Show c'è la stessa trafila che tocca svariati programmi del piccolo schermo, con provini e trattative per mettere su il cast dello show. Tra i nomi che stanno circolando nelle ultime ore si fanno strada alcuni noti per essere stati ex concorrenti di reality come il Grande Fratello Vip e anche figli d'arte. Stando a quanto riporta TvBlog, infatti, Carlo Conti avrebbe già provinato alcuni aspiranti protagonisti per lo show canoro di Rai1.

I papabili concorrenti dello show

Il primo nome che emerge è quello di Marco Morandi, figlio del grande Gianni, che avrebbe già mandato un provino al conduttore e che secondo quanto riportato da TvBlog avrebbe delle ottime chance per conquistare un posto nel parterre della prossima edizione. A questo nome illustre si aggiunge quello di una ex concorrente del Grande Fratello Vip, sebbene la permanenza nel reality show sia stata piuttosto breve in entrambe le volte a cui ha preso parte al gioco, si tratta di Patrizia Pellegrino. Già nota come soubrette, è stata protagonista di show che hanno fatto la storia del varietà e secondo TvBlog avrebbe fatto di recente un provino per il programma di Rai1. Non sarebbe la sola ad averlo sostenuto, infatti, circolavano i nomi di altri ex gieffini come Alex Belli, Katia Ricciarelli e anche le Sorelle Selassié.

Gli ex gieffini di Tale e Quale Show

Ripescare personaggi noti, che hanno poi contribuito al successo di un reality come il Grande Fratello si è rivelata una carta vincente anche nelle passate edizioni di Tale e Quale Show, basti pensare al riscontro avuto dalla esibizioni di Pierpaolo Pretelli e anche di Stefania Orlando che sono stati acclamati dal pubblico. Non è ancora arrivata la conferma da parte del conduttore e nemmeno dei diretti interessati i cui nomi sono circolati in queste settimane, ma non c'è dubbio che il cast dello show di Rai1 sarà più ricco che mai.