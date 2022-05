“Jessica, Lulù e Clarissa Selassié saranno nel cast di Tale e Quale Show 2022” Le sorelle Selassié sarebbero tra le protagoniste della prossima edizione di Tale e Quale Show. Le principesse, quindi, metterebbero alla prova le loro doti canore introducendo una quota GF nello show di Carlo Conti.

A cura di Ilaria Costabile

Sebbene la stagione estiva sia ormai alle porte, è noto che il mondo della televisione non si ferma mai e, infatti, ci sono alcuni programmi che già stanno gettando le basi per le prossime edizioni. È il caso anche di Tale e Quale Show, la trasmissione di Rai1 condotta da Carlo Conti, che anche quest'anno ha deciso di attingere dal parterre del Grande Fratello Vip. Secondo TvBlog tra i concorrenti della prossima edizione ci saranno le principesse Selassié: Jessica, Lulù e Clarissa sono pronte a tornare in tv e cimentarsi in una nuova avventura.

Le Selassié concorrenti di Tale e Quale

Secondo la testata, quindi, le tre concorrenti del GF tra cui la vincitrice prenderanno parte alla prossima edizione come unico concorrente, come è accaduto anche per i Gemelli di Guidonia che lo scorso anno hanno conquistato anche la vittoria del programma. La conferma dovrebbe arrivare tra qualche settimana, probabilmente in vista della presentazione dei palinsesti Rai, quando sarà definito tutto quello che vedremo in televisione nella lunga stagione invernale. Nulla è trapelato dalle tre principesse che però potrebbero mettere a frutto la loro passione per la musica, manifestata anche durante la partecipazione al reality.

Il cast della prossima edizione

La quota Grande Fratello Vip aveva incuriosito i telespettatori che, infatti, avevano elogiato le qualità di Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando, grandi protagonisti con le loro riuscitissime esibizioni. Circolano da qualche tempo alcuni nomi nel cast della prossima edizione dello show, ma al momento non ci sarebbe nulla di certo. Tra i papabili vi era anche Katia Ricciarelli che, quindi, tornerebbe in televisione in veste di concorrente, ma stavolta in un programma decisamente più nelle sue corde, mostrando così le sue già note doti canore al pubblico che nella casa più spiata d'Italia l'aveva vista in una versione totalmente inedita.