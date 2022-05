LDA invita Lulù Selassié a far parte del videoclip di Bandana: “Se vuoi scrivimi” LDA risponde al gossip circolato negli ultimi giorni che lo vedeva vicino a Lulù Selassié per una collaborazione lavorativa: non si conoscono, ha spiegato, ma se lei vuole avrebbe piacere a vederla nel videclip del suo brano Bandana, come consigliato dai fan della principessa.

A cura di Gaia Martino

Negli ultimi giorni è circolata una voce che vedeva l'ex allievo di Amici, LDA, e l'ex gieffina Lulù Selassié vicini per una collaborazione. Tutto è nato quando i fan dei due volti televisivi hanno pensato che la principessa sarebbe stata perfetta per il videoclip del nuovo singolo di Luca D'Alessio, Bandana. La voce è arrivata anche alla principessa che è stata messa al corrente della questione ed è apparsa entusiasta, si è detta incuriosita dalla collaborazione: "Tanto io voglio fare la cantante, è figa come cosa" ha commentato. A rompere il silenzio ora è LDA: non conosce Lulù – ha spiegato – ma gli farebbe piacere averla nel suo videclip.

Le parole di LDA

"Lulù nel video di Bandana?" è la domanda posta a LDA nel corso un'intervista per All Music Italia. L'ex allievo di Amici ha raccontato di essere rimasto sorpreso quando si è trovato su Twitter a leggere della questione di cui lui non era a conoscenza.

Io non ero a conoscenza di questa cosa fino a una settimana fa perché su Twitter girava questa cosa. Io e lei non ci conosciamo, se vuole fare il video per me non ci sono problemi. Non so da cosa sia nata questa cosa.

La proposta non sembra essergli dispiaciuta e così LDA ha invitato Lulù a scrivergli per un'eventuale collaborazione:

Lulù se vuoi scrivimi ci organizziamo per un futuro video di Bandana. Non sapevo nulla di questa cosa ma se vogliamo fare il video facciamolo, non ci sono problemi.

Il sogno di LDA che si realizza dopo Amici

Nell'intervista con All Music Italia l'ex allievo di Amici di Maria De Filippi ha parlato del suo nuovo album che sarà disponibile nei negozi e sulle piattaforme streaming da venerdì 13 maggio. Si è detto molto emozionato e il progetto rappresenta per lui il risultato dei mesi intensi vissuti nel talent show.