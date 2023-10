Francesco Oppini ricorda la fidanzata che morì in un incidente: “Rivivo quella notte di 17 anni fa” Nel giorno che è ormai per lui una triste ricorrenza, Francesco Oppini ricorda Luana via social. “Sei riuscita a farmi affrontare la vita con il sorriso, ma anche ad odiare questo giorno”, scrive in un post a corredo di uno scatto della ragazza, morta in una notte di ottobre del 2006 a causa di un incidente stradale.

A cura di Giulia Turco

Francesco Oppini ricorda Luana, la fidanzata che perse la vita nel 2006 in un brutto incidente stradale. Sono passati 17 anni da quella notte tra il 17 e 18 ottobre e per l’opinionista il ricordo di quei momenti è vivido come allora. Era il giorno del venticinquesimo compleanno di Luana e Oppini non l’avrebbe mai dimenticata.

Il ricordo sui social di Francesco Oppini per Luana

Nel giorno che è ormai per lui una triste ricorrenza, Francesco Oppini ricorda Luana pubblicando su Instagram uno scatto di allora. “Sei riuscita come nessuno mai a farmi affrontare e ad amare la vita con il sorriso, ma sei anche riuscita a farmi odiare questo giorno”, scrive in un post a corredo di uno scatto della ragazza. “Sono passati 17 anni da quella terribile notte e le sensazioni, purtroppo, sono sempre le stesse. Che la tua anima pura e nobile abbia trovato davvero la pace che merita”, conclude. “Abbraccia da parte mia mamma e papà. Ciao Lu’, manchi”. Negli anni Oppini ha raccontato spesso di come la perdita abbia inciso sulla sua vita. “Sono peggiorato, ce l’avevo con la vita, pensavo fosse una cosa che poteva succedere solo agli altri e ho capito che non era un dolore gestibile con i farmaci o con gli psicologi”, ha raccontato ai tempi della sua partecipazione al GFVip.

La morte di Luana in un incidente stradale

La morte di Luana è stata per il figlio di Alba Parietti un trauma di difficile da superare. Ha segnato la vita di più famiglie, compresa quella di Oppini che ha sofferto a lungo per la sua scomparsa. L’incidente per la giovane si rivelò purtroppo fatale. Stando a quanto raccontato anche da Alba Parietti, pare che in quella notte di ottobre Luana avesse schivato un uomo in bicicletta mentre era al volante della sua auto e che sia così uscita di strada: “Una ferita per sempre, il dolore più forte del mondo per tua madre e per Francesco, mio figlio che ti amava. E nessuna parola o gesto riuscire a dare confronto e consolare”.