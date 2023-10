Francesco Oppini litiga con un tifoso del Napoli: “Con il terremoto la finirai di dire fesserie” Lo scivolone di Francesco Oppini durante un botta e risposta social, su Instagram, con un tifoso del Napoli: “Tranquillo che tra poco arriva il terremoto e la finirete di blaterare fesserie a vuoto sulla Juventus”.

A cura di Gaia Martino

Francesco Oppini scivola su Instagram con una frase infelice rivolta ad un napoletano. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip, figlio di Alba Parietti e Franco Oppini, oggi è un commentatore sportivo, tifoso della Juventus. Ieri sera ha condiviso un post ironico riguardante il presunto arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli, (poi smentito dallo stesso allenatore), che ha scatenato followers di tutte le squadre: al fianco di De Laurentiis, al posto del tecnico, c'è Giuseppe Conte, leader del M5s. Un fotomontaggio che ha fatto sorridere molti e che ha aperto un dibattito calcistico. Quando un utente ha commentato l'atteggiamento dei tifosi della Juventus dicendo la sua, Oppini ha replicato a sua volta inneggiando al terremoto ai Campi Flegrei.

Il commento di Francesco Oppini

Quando un utente ha commentato il post di Francesco Oppini criticando il fotomontaggio ironico e l'atteggiamento dei tifosi della Juventus – "Ha fatto la battuta, non vi invidio gli scudetti che avete che tra l'altro non si sa quale presi onestamente, ma questo è un altro argomento e lasciamo perdere. Ma l'arroganza e la convinzione che avete ancora con tutte ste figuracce che la vostra vecchia signora sta collezionando, e la faccia da c**o che avete a parlare ancora. Totò diceva "Ma mi faccia il piacere" – l'ex gieffino ha commentato così: "Tranquillo che tra poco arriva il terremoto e la finirete di blaterare fesserie a vuoto sulla Juventus".

Una frase di cattivo gusto che inneggia al terremoto che ha colpito i Campi Flegrei negli ultimi mesi. A Napoli, infatti, le scosse sono diventate quasi all'ordine del giorno: nonostane ciò, il livello di allerta al momento resta giallo, secondo quanto stabilito dall'ultimo bollettino mensile dell'Osservatorio Vesuviano relativo al mese di settembre.