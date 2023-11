Cristian Totti compie 18 anni, la festa di compleanno con mamma Ilary Blasi ma senza papà Francesco Cristian Totti ha compiuto 18 anni. La mamma Ilary Blasi ha organizzato per lui una grande festa di compleanno con amici e parenti, come la sorella Chanel e la fidanzata Melissa Monti. Assente il padre Francesco Totti, che però sui social ha pubblicato una loro foto insieme scrivendo: “Auguri amore mio”.

A cura di Elisabetta Murina

Cristian Totti è diventato maggiorenne. Il figlio di Francesco Totti e Ilary Blasi ha compiuto 18 anni e per l'occasione la mamma ha organizzato un mega party con amici e parenti. Il tutto è stato raccontato sui social dagli invitati, dalla sorella Chanel alla fidanzata di lui Melissa Monti. Assente il padre, che però non ha perso occasione per far sentire comunque la sua vicinanza al festeggiato.

La festa di compleanno di Cristian Totti

Ilary Blasi ha organizzato per il figlio una festa presso la tenuta San Domenico a San't Angelo in Formis, in provincia di Caserta. Un party per i 18 di Cristian in grande stile, come si può vedere dalle foto e dai video pubblicati dagli invitati: una grande tavolata con gli amici del festeggiato e i parenti più stretti, poi il momento della torta, rigorosamente a più piani, circondato da fontane di luci che hanno reso il tutto ancora più speciale. Il neo 18enne ha abbracciato la sorella Chanel, mentre mamma Ilary Blasi è corsa a dargli un bacio e a stringerlo forte sé, così come la fidanzata Melissa Monti.

A sinistra Cristian con la sorella Chanel, a destra il festeggiato al tavolo con gli amici

Gli auguri di papà Francesco Totti, assente alla festa

Francesco Totti non ha partecipato alla festa di compleanno del figlio Cristian, organizzata per lui dalla ex moglie Ilary Blasi. Anche se non presente fisicamente, l'ex capitano della Roma non ha perso l'occasione per far sentire tutto il suo affetto al neo 18enne. Sui social, ha condiviso un loro scatto di qualche anno fa e ha scritto: "Auguri amore mio". Poi, durante il party, Cristian ha visto un filmato con alcune foto dei suoi primi anni di vita, in cui compare anche il padre, che non l'ha mai lasciato solo, anzi, l'ha accompagnato in ogni momento importante e gli ha trasmesso la passione per il calcio. Oggi, Cristian è infatti un giocatore del Frosinone calcio.