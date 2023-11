Cristian Totti festeggia il 18esimo compleanno, il padre Francesco lo abbraccia commosso Doppi festeggiamenti per Cristian Totti. Il primogenito di Ilary Blasi e l’ex Capitano della Roma, ha compiuto 18 anni e dopo aver festeggiato con sua madre ha spento le candeline con suo papà, come dimostrano alcune emozionanti foto.

A cura di Ilaria Costabile

Un diciottesimo compleanno ricco di festeggiamenti quello di Cristian Totti, il primogenito dell'ex campione della Roma che è diventato maggiorenne nel weekend e dopo la festa organizzata da sua madre Ilary Blasi, nella serata di lunedì 6 novembre ha nuovamente spento le candeline, ma stavolta a casa di suo padre, con le sorelle, i cugini e gli amici di una vita.

Un compleanno semplice in famiglia a casa Totti

Una serata semplice, organizzata nella dimora di Roma Nord dove attualmente vive l'ex Capitano con la compagna Noemi Bocchi, e che per l'occasione si è riempita di familiari pronti a festeggiare i 18 anni di Cristian. Non mancano foto che raccontino i momenti più belli ed emozionanti della serata, come quella in cui il festeggiato abbraccia suo padre, visibilmente commosso nel pensare che suo figlio, ormai, è diventato un uomo. Un abbraccio che vale sicuramente di più dopo che, ormai, la loro quotidianità non è più stare l'uno accanto all'altro come un tempo, ma è diventata più difficile da gestire. A questo si aggiungono le foto con le sorelle, Chanel e Isobel, con tanto di torta a lui dedicata e palloncini a forma di 18. Non sarebbero mancati, poi, momenti particolarmente emozionanti come l'omaggio rivolto a nonno Enzo, il padre di Totti, che tutti hanno ricordato facendo volare alcuni palloncini.

Il party in grande stile organizzato da Ilary Blasi

Al party organizzato da Ilary Blasi, invece, nella serata di domenica, all'appello erano presenti gli amici più cari di Cristian, con i quali ha festeggiato fino a tardi e ovviamente la fidanzata Melissa Monti, che gli è stata accanto per tutta la festa. La festa è stata organizzata in grande stile, nella tenuta San Domenico a Sant'Angelo in Formis, nei pressi di Caserta. Oltre a balli e momenti di divertimento, il clou è stata la tavolata che ha tenuti impegnati gli invitati a lungo.