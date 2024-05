video suggerito

Ilary Blasi festeggia il compleanno in ritardo, il pranzo con la famiglia dopo la Turchia con Bastian Ilary Blasi festeggia il suo compleanno, in ritardo, con la sua famiglia. La showgirl è nata il 23 aprile, ma in quella data si trovava in Turchia con i figli e il suo Bastian. Una volta tornata, non poteva mancare un momento da trascorrere con i genitori e le sorelle. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ilary Blasi ha compiuto 43 anni lo scorso 23 aprile. La showgirl per godersi al meglio questo giorno è partita in compagnia dei suoi figli Cristian, Isabel e Chanel, insieme all'ormai immancabile Bastian Muller, trascorrendo qualche giorno in Turchia e in Cappadocia. Non potevano mancare però i festeggiamenti anche in famiglia, come dimostrano alcuni video e foto pubblicati dalla sorella Melory sui social.

Il pranzo di compleanno di Ilary Blasi

Il pranzo, organizzato nella soleggiata giornata di domenica 5 maggio, si è svolto nella villa in cui Ilary Blasi viveva insieme al suo ex marito Francesco Totti, all'Eur. Presenti al pranzo di compleanno, oltre ai figli, anche i genitori della showgirl, le sorelle, i suoi nipoti per godere una giornata in piena serenità e spensieratezza. Mentre i più piccoli si divertono sulla distesa verde che circonda la casa, il barbecue è rovente per un braciata. La festeggiata è seduta sulle gambe del suo Bastian e ride di gusto alle battute dei suoi parenti, in attesa dell'arrivo della torta. Una scritta campeggia sul dolce: "43 anni di…dopo pranzo ognuno a casa sua", una frase che genera una risata contagiosa nella conduttrice non appena se la trova davanti. Il tempo di spegnere la candelina e la festa continua.

Ilary Blasi conduttrice di Battiti Live

La showgirl si sta godendo queste settimane di relax, in attesa di condurre accanto ad Alvin la nuova edizione di Battiti Live, lo show musicale di Mediaset che fino alla scorsa estate era condotto da Elisabetta Gregoraci e che da quest'anno dovrebbe passare su Canale 5 da Italia 1, dove era stato sempre trasmesso. La coppia Blasi-Alvin, quindi, si ripristina dopo l'ultima Isola dei Famosi portata avanti insieme e anche dopo Giochi senza Frontiere che avevano condotto nel 2019. La conduttrice, quindi, non è rimasta a bocca asciutta in questa stagione televisiva, come temeva chi non l'ha vista al timone dell'Isola, quest'anno condotta da Vladimir Luxuria, un programma diverso, ma pur sempre dedicato all'intrattenimento che Blasi saprà gestire al meglio.