“Ritocchi anche le foto in cui avevi 13 anni, hai problemi seri”: Alba Parietti stufa delle critiche risponde a tono

Alba Parietti ha diffuso sui social una foto risalente a quando aveva 13 anni. Accanto a chi si è complimentato per la sua bellezze, c’è chi l’ha accusata di avere applicato dei filtri a quel vecchio scatto. La conduttrice ha replicato a tono.

Alba Parietti ha condiviso sui social una foto che la ritrae quando era ancora una ragazzina. La nota conduttrice è entrata in possesso di questa vecchia fototessera grazie a una delle sue migliori amiche. Nello scatto aveva solo 13 anni. Anche una semplice foto come questa, è diventata un pretesto per riversare odio sul profilo di Alba Parietti. Accanto a chi le ha fatto i complimenti, infatti, c'è stato chi l'ha accusata di avere ritoccato persino una foto che la ritrae ancora piccola. Stavolta, la sessantacinquenne non ha lasciato correre e ha risposto a tono.

La foto di Alba Parietti a 13 anni

Alba Parietti a 13 anni

È questa la fototessera pubblicata su Instagram. Una foto che, come racconta Alba Parietti, la ritrae all'età di tredici anni: "Grazie alla mia migliore amica d’infanzia per aver condiviso questo ricordo". Lo scatto è stato accolto da tantissimi commenti. Alcuni decisamente lusinghieri. Il figlio Francesco Oppini, ad esempio, si è complimentato per la sua bellezza. E lo stesso hanno fatto tanti altri utenti che l'hanno definita "meravigliosa" e hanno rimarcato "gli occhi inconfondibili" nonostante uno sguardo più acerbo dovuto all'età. E poi è intervenuta anche la migliore amica della conduttrice e ha assicurato: "Io l'ho conosciuta prima di tutti voi ed era veramente molto bella e unica". Ma c'è chi ha colto l'occasione per fare polemica persino su una foto d'infanzia.

Alba Parietti replica alle critiche

Tra i commenti anche quelli di alcuni utenti che hanno notato una stranezza nelle braccia di Alba Parietti nella foto da tredicenne. Così, l'hanno accusata di essere ricorsa al ritocco e ai filtri persino in una foto che la ritrae da ragazzina. La conduttrice ha deciso di rispondere a uno dei commenti che andavano in questa direzione. Una donna è saltata alle conclusioni e l'ha insultata dicendosi convinta che la conduttrice abbia "seri problemi" se modifica persino una foto risalente a quando era un'adolescente. Alba Parietti è stata lapidaria: "Tu hai problemi seri". In passato ha affrontato il tema più volte, spiegando che ricorrere ai filtri nelle foto che pubblica su Instagram è un semplice "peccato di vanità". Non le importa che la giudichino "ridicola" perché di una cosa è certa, che non potranno mai deriderla sulla sua integrità, forza, morale, determinazione e coerenza: "La vanità fine a se stessa non è un peccato. L’invidia, la disonestà intellettuale, la stupidità e la cattiveria lo sono".