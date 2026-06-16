Alessandra Mussolini prende in giro Francesca Manzini: “Le sue foto ritoccate, quella su Instagram non è lei”

Alessandra Mussolini prende in giro Francesca M anziani, sua ex compagna di gioco al Grande Fratello Vip, per le foto postate su Instagram: “Una scultura, manco Photoshop”. Ma l’imitatrice replica: “Solo il trucco e la posa giusta”.

Alessandra Mussolini prende in giro Francesca Manzini per le foto postate su Instagram. Dopo settimane trascorse nella Casa del Grande Fratello Vip, l'imitatrice è tornata alla vita reale e a utilizzare i suoi canali social. Negli ultimi giorni, la donna si è divertita a pubblicare una serie di primi piani nei quali appare al massimo della forma. Ma la vincitrice del GF Vip non sembra credere alla totale autenticità di quegli scatti e, via Instagram, l'ha accusata ironicamente di pubblicare foto pesantemente ritoccate per apparire diversa da come sarebbe nella realtà.

L'ironia di Alessandra Mussolini sulle foto postate da Francesca Manzini

Apparsa in una story pubblicata da Barbara Blu Prezia, Mussolini ha chiesto all'ex coinquilina di mostrare in diretta ai follower le ultime foto pubblicate da Francesca sui social. Quindi la stoccata: "Ma Francesca Manzini carica le foto modificate? Fammi vedere le sue fotografie. Ma chi è questa? Francy? Ma che dici? A Francè, ma che ti sei combinata?! Questo non è nemmeno Photoshop, questa qui è proprio una scultura. Ma non sei tu! Ma che dite, non è lei. No, così no, devi essere te stessa. Non puoi pubblicare queste cose, queste sono cose finte, di plastica. Tu devi essere naturale". Con la consueta ironia, Alessandra ha quindi dichiarato apertamente di non ritenere che quegli scatti rappresentassero con sincerità il soggetto ritratto in foto.

La replica di Francesca Manzini

La foto contestata da Francesca Manzini

Ma Francesca, intercettato il video in questione, ha replicato mantenendo lo stesso registro ironico. Secondo l'imitatrice, sarebbero stati soltanto la posa e un buon trucco ad averle permesso di ottenere quel risultato fotografico. In quegli scatti, sostiene, non ci sarebbe alcuna traccia di ritocco: "Io sono così, tu pensi che sono filtrata, ma non è così. La posa era sensuale, poi il trucco era alla Marilyn, che non sono. Io ovviamente sono la cozza di Marilyn Monroe. Però stacce! Perché tu invece puoi mettere tutti i filtri che vuoi, ma il soggetto rimane sempre lo stesso".

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Scaramucce post reality tra le due che, in realtà, sembrerebbero essere rimaste in ottimi rapporti. A dimostrarlo la recente festa organizzata nella Casa del GF Vip qualche giorno fa, un party dedicato agli ex concorrenti durante il quale le due donne sono apparse spesso insieme e particolarmente affiatate.