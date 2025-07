Quando finisce Temptation Island 2025: l’ultima puntata con Filippo Bisciglia e l’incognita su “un mese dopo”

La quattordicesima edizione di Temptation Island sta per concludersi. Il gran finale è previsto per giovedì 31 luglio, data in cui si scoprirà il destino delle coppie protagoniste dello show condotto da Filippo Bisciglia.

La quattordicesima edizione di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia si avvia al gran finale: l'ultima puntata è infatti prevista per giovedì 31 luglio. Dopo sei puntate, trasmesse dal 3 luglio, si concluderà il viaggio nei sentimenti delle coppie rimaste nel villaggio Calalandrusa Beach & Nature, in Calabria. Al momento, a lasciare la trasmissione è stata la coppia formata da Sonia M. e Alessio e quella da Marco e Denise. Stando a quanto riportato da Davide Maggio, però, in queste ore si starebbe decidendo se realizzare un'ulteriore puntata – riducendo il minutaggio delle altre – che possa far slittare la chiusura di un giorno.

Quando va in onda l'ultima puntata di Temptation Island 2025

L'ultima puntata di Temptation Island è prevista per giovedì 31 luglio 2025, in prima serata su Canale 5 (ore 21:30 circa) e in streaming su Mediaset Infinity. La trasmissione, che comprende sette puntate, si avvia quindi alla sua conclusione. Nell'arco dei ventuno giorni, le coppie presenti nello show di Bisciglia hanno affrontato momenti di rottura, come quelli durante il confronto di Sonia M. e Alessio o di forte tensione, come quella che portato alla fuga di Marco per raggiungere Denise nel villaggio delle fidanzate. Al via erano 7 coppie, ma al momento due di queste hanno già affrontato falò. L'indiscrezione sullo slittamento della chiusura non è ancora stata confermata. Secondo l'ipotesi, mediante una riduzione del minutaggio delle puntate la prossima settimana potrebbero essere previsti tre appuntamenti invece che due.

Il nodo sulla puntata "un mese dopo": l'aggiornamento delle coppie post-reality a rischio

Secondo quanto riportato a Fanpage da fonti vicine alla produzione, la puntata del programma in cui si aggiorna il pubblico sugli sviluppi delle coppie a un mese dalla fine delle registrazioni potrebbe non essere trasmessa in TV. Una decisione simile era già stata presa lo scorso anno, quando i contenuti post-reality furono resi disponibili esclusivamente su Witty Tv. Anche stavolta, quindi, si starebbe valutando un'esclusione totale o una pubblicazione solo online. Al momento, infatti, non sembra che non siano ancora stati registrati i consueti incontri con i protagonisti dopo l'esperienza nei villaggi.