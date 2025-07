A Temptation Island, Marco fugge dal suo villaggio per andare da Denise: cosa è successo al falò di confronto

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La puntata di Temptation Island di mercoledì 23 luglio si apre con la coppia formata da Denise Rossi e Marco Raffaelli, che stanno insieme da 4 anni. Nel villaggio, la fidanzata si avvicina sempre di più al single Flavio Ubirti, motivo per cui Marco decide di fuggire per raggiungerla. La produzione lo blocca e lui chiede il falò di confronto immediato: "Non ha capito che è impegnata, deficiente".

La fuga di Marco dopo l'avvicinamento di Denise e Flavio

Nella puntata precedente, Marco aveva chiesto un falò di confronto anticipato a tre con Denise e il single Flavio Ubirti. In apertura dell'appuntamento di oggi, il fidanzato viene convocato nel capanno e assiste ad alcune dichiarazioni della sua compagna: "Con lui, non ricordavo più una giornata passata a ballare e cantare. Ho una cosa dentro di me che mi tiene sempre triste, come se non avessi più motivo per gioire. Credo che Marco non sappia cosa vuol dire amare".

Nel frattempo, Denise continua a legare con Flavio. Quest'ultimo richiede un'esterna da soli con lei, che gli confessa di sentirsi strana riguardo al loro rapporto. "Voglio capire con i giorni che verranno se prevarrà la gioia o la paura", confessa. E ancora: "Tu sei paziente e delicato, meriti il tempo che ci stiamo dando". Davanti alle immagini, Marco perde del tutto il controllo: "Ma l'ha capito che è fidanzata? È deficiente", dice, prima di scappare verso il villaggio delle fidanzate. Il ragazzo, però, viene bloccato dalla produzione e decide di richiedere il falò: "Voglio vederla adesso".

Il falò di confronto tra Marco e Denise

Filippo Bisciglia comunica a Denise la decisione del fidanzato. Una volta seduto sul tronco, il conduttore gli fa sapere che la sua compagna ha scelto di accettare. "Tu volevi capire se io fossi una persona leggera come te", le dice lui più volte durante il confronto, in riferimento al suo flirt con Flavio. Lei continua a recriminargli di non essere abbastanza maturo, di non amarla come lei vorrebbe, di averle detto di non essere del tutto convinto del suo sentimento. Lui risponde, spiegandole perché ha chiesto il falò:

Sono andato in shock totale, ho visto una persona che non riconoscevo. Hai detto che puoi essere di nuovo felice e sono andato nel pallone, ho analizzato che fossi felice grazie a un altro.

Denise, a un certo punto, scoppia in lacrime: "Lui sa tutto quello che ho fatto per lui, non mi sarei mai potuta immaginare che tu impazzissi per una cosa del genere". Lui, alla fine, decide di lasciarla: "Sono stato troppo male, non mi aspettavo mi paragonassi a un ragazzino". Lei non può che accettare la sua decisione, ma confessa: "Sarei uscita con lui". Al momenti dei saluti, però, il colpo di scena: Denise lo trattiene e prova a fargli cambiare idea in tutti i modi, ma non ci riesce. I due lasciano separati il programma.