Marco e Denise di Temptation Island, un’amica di lei: “Lui le vietava di andare nei locali dove lavorava”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

A pochi giorni dalla messa in onda della puntata di Temptation Island che ha mostrato il confronto tra Marco e Denise – che li ha visti uscire separati dallo show -un'amica di quest'ultima ha rivelato via social alcuni dettagli sulla coppia. "Ho deciso di parlare, perché chi dà tutto in una relazione non merita il silenzio, l’invisibilità o il giudizio" ha scritto la donna a corredo del video condiviso sul suo profilo Instagram.

Un amica di Denise la difende dopo il falò con Marco a Temptation Island

Nel video condiviso sui social, Maria esordisce dicendo di voler difendere la sua amica Denise. Nel filmato mette in chiaro di essere stata molto contenta della sua partecipazione con Marco allo show condotto da Filippo Bisciglia, convinta che "potessero risolvere i solo problemi". Ha voluto sottolineare, però, che gli spettatori non conoscono alcune dinamiche della loro relazione, difficilmente riassumibili in un programma televisivo. L'amica di Denise ha poi rivelato alcuni dettagli della storia tra i due:

Io ho vissuto le estati di Marco a lavorare a Ibiza come pr per affittare appartamenti – lavoro dignitosissimo – ma voi vi immedesimate in una fidanzata? Lui partiva per tre mesi e lei stava a casa con dei malesseri importanti di cui non do i dettagli. (…) Non sempre il lavoro deve essere anteposto al benessere di una vita di coppia, poi ognuno può pensarla come vuole. Lei gli ha fatto addirittura una sorpresa per andare a Ibizia e lui non è stato contento di questa sorpresa. Lei non è mai stata postata sui social dal suo fidanzato in quattro anni. (…) Gli vietava di andare nei locali dove lavorava.

"Denise non ha mai fatto nessun gesto per chiudere la relazione con Marco"

Nelle successive dichiarazioni, Maria ha invitato i suoi follower a "rivedere il programma e valutare le reazioni di Marco molto eclatanti". E ancora: "Se è vero che si sono lasciati, magari è una scusa per cogliere una palla al balzo per altri motivi". Infine, a proposito del comportamento di Denise all'interno della trasmissione, ha spiegato di non averla mai vita "appartarsi o baciare con nessuno": "Non ha fatto nessun gesto per poter pensare di chiudere una relazione. Poi ognuno la pensa come gli pare, però da questo a far passare la mia amica come una manipolatrice la vedo veramente difficile da accettare".