Tommaso Zorzi rincorso da creator con la maschera di Signorini: “Il prossimo sei tu”, la reazione dell’ex del GFVip

Tommaso Zorzi è stato raggiunto da un creator di Tik Tok che, con indosso la maschera di Signorini, gli ha consegnato un biglietto con scritto “Il prossimo sei tu”. L’influencer, visibilmente irritato, ha così commentato: “L’ho già fatto, l’ho vinto”.

Il "Sistema Signorini" esploso sui social dopo le puntate di Falsissimo e finito ora all'attenzione della Procura di Milano continua a far chiacchierare. Sono diversi i profili degli ex concorrenti del Grande Fratello Vip che hanno avuto rapporti epistolari con Alfonso Signorini prima del loro ingresso nella casa per garantirsi una via di accesso al programma. Oltre al racconto dei diretti interessati, sui social, tra i telespettatori, si è aperto un "toto nomi" nel quale è finito anche Tommaso Zorzi, influencer e vincitore della quinta edizione del reality, che non è mai intervenuto sulla vicenda.

Raggiunto per strada da un creator di Tik Tok di nome cristellotty che, con indosso una maschera di Alfonso Signorini, gli ha consegnato un biglietto, Zorzi è apparso piuttosto irritato. "Non ho voglia" ha inizialmente risposto al Tik Toker quando lo ha rincorso, prima di consegnargli il biglietto. "È per l'entrata al Grande Fratello" ha dichiarato il creator cercando di catturare la sua attenzione. L'influencer ha allora letto il contenuto del biglietto e la scritta "Il prossimo sei tu". "L'ho già fatto, l'ho vinto", ha risposto Zorzi prima di allontanarsi irritato.

Tommaso Zorzi, che vinse la quinta edizione del Grande Fratello Vip, non si è mai espresso sulla vicenda che ha coinvolto Alfonso Signorini, ma è stato tirato in ballo tra i commenti sul presunto sistema lanciato da Corona da Dayane Mello, con la quale condivise l'esperienza televisiva. Dopo la prima puntata di Falsissimo la sua ex inquilina nella casa di Cinecittà commentò il caso condividendo tra le stories la foto di Tommaso Zorzi e Pierpaolo Pretelli, finalisti di quella edizione, mentre spegnevano le luci della Casa. "La verità viene sempre a galla. Ma la mia luce non si è mai spenta", scrisse. Parole criptiche che hanno lasciato intendere che i due siano coinvolti nel caso. Entrambi, però, non hanno rilasciato alcuna dichiarazione o testimonianza a tal riguardo.