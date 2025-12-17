Corona annuncia nuove rivelazioni sul caso Signorini: “Lo sai cosa bisogna fare per entrare nel GF?”

Sono in arrivo nuove rivelazioni sul caso scoppiato a partire dai presunti contatti tra Alfonso Signorini e alcuni ex concorrenti del Grande Fratello Vip. Con un post pubblicato sull’account Instagram di Falsissimo, Fabrizio Corona ha annunciato una seconda puntata di quella che ha ribattezzato il “Signorini Gate”.

Il post che anticipa la nuova puntata dell’inchiesta mostra una foto del conduttore del GF Vip travestito da infermiera e lo screenshot di un messaggio che recita: “Se vuoi entrare nella Casa, sai già cosa bisogna fare?”. Il destinatario del messaggio è stato oscurato, ma è presumibile che sarà proprio il nuovo video in uscita a breve a fare luce sull’episodio.

Il caso Signorini e le chat di Antonio Medugno

Quello che è stato ribattezzato il “caso Signorini”, dal nome del conduttore del Grande Fratello Vip e direttore editoriale del settimanale Chi, è scoppiato a partire dalle chat presumibilmente intercorse tra il noto volto televisivo e Antonio Medugno, modello, tiktoker e giovanissimo ex concorrente del GF Vip. I messaggi, secondo quanto sostenuto da Corona, testimonierebbero l’esistenza di un presunto “sistema di scambio” finalizzato all’ingresso del modello nel cast dell’edizione 2021/2022 del reality.

Nell’intervista rilasciata a Fanpage.it, Alessandro Piscopo, ex manager di Medugno, ha chiarito che tra il giovane e Signorini non ci sarebbe stato alcun rapporto sessuale.

La versione rilasciata da Davide Donadei a Fanpage.it

Nelle scorse ore è stato Davide Donadei, ex tronista di Uomini e Donne e successivamente concorrente del Grande Fratello Vip 2022/2023, a rilasciare a Fanpage.it la propria testimonianza sulla vicenda. Donadei ha raccontato di aver intrattenuto con Signorini una fitta corrispondenza durata circa un mese, durante la quale il conduttore si sarebbe approcciato a lui con quelli che l’ex gieffino ha definito “complimenti”.

Secondo il racconto di Donadei, il tenore delle conversazioni sarebbe cambiato improvvisamente a partire dal 20 ottobre 2022, data in cui Signorini avrebbe scoperto che Donadei era stato un ex tronista di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, collega nei confronti della quale il conduttore nutrirebbe enorme rispetto.