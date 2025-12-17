Effetto Corona sui social di Alfonso Signorini: il profilo cresce dopo la puntata di Falsissimo

Le accuse lanciate da Fabrizio Corona attraverso Falsissimo stanno evidentemente danneggiando l’immagine del conduttore del Grande Fratello Vip, eppure il profilo Instagram sta crescendo con una media di oltre 2mila follower al giorno.

Mentre il caso esplode sui media e gli avvocati affilano le armi, il pubblico sta reagendo in maniera paradossale sul profilo social di Alfonso Signorini. Le accuse lanciate da Fabrizio Corona attraverso Falsissimo stanno evidentemente danneggiando l'immagine del conduttore del Grande Fratello Vip, eppure il profilo Instagram sta crescendo. I numeri parlano chiaro: dal 15 al 17 dicembre, il conduttore è passato da 983.175 a 987.537 follower su Instagram. Oltre quattromila nuovi seguaci in appena due giorni. C'è un'impennata come si può vedere dal grafico (in alto).

L'effetto Corona o "effetto Falsissimo"

È quello che potremmo definire "effetto Corona" o, con un tocco di ironia, "effetto Falsissimo". Le accuse pesantissime lanciate dall'ex re dei paparazzi – che ha parlato di un presunto "sistema" per entrare nel reality show di Canale 5 – non hanno innescato la prevista fuga degli utenti dall'account del conduttore. Al contrario, hanno generato un'ondata di curiosità che si è tradotta in numeri concreti.

Insomma, mentre Corona annuncia nuove rivelazioni e Signorini annuncia di aver dato mandato ai suoi legali, Instagram segna una crescita costante: circa 2mila follower al giorno. È un paradosso, certo, ma non può essere una casualità.

L'attesa per la nuova puntata di Falsissimo

Intanto, Alfonso Signorini ha fatto sapere di non voler rispondere alle domande dei giornalisti. Contattato dal Corriere della Sera, il conduttore ha liquidato con poche parole: "Non parlo di questo, mi scusi ma preferisco non entrare nel merito della vicenda. Le dico però che ho già messo tutto in mano ai miei legali". Corona intanto ha annunciato la seconda puntata del "Signorini gate" con un post che mostra il conduttore del Gf Vip travestito da infermiera e lo screenshot di un suo messaggio: “Se vuoi entrare nella Casa, sai già cosa bisogna fare?”.