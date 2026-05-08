Kris Jenner e gli effetti collaterali dell’Ozempic: “Non riuscivo più a lavorare, ho dovuto smettere”

L'impero mediatico delle Kardashian si è spesso fondato sull'estetica e sul controllo del corpo, ma questa volta Kris Jenner ha deciso di mostrare il rovescio della medaglia. Ospite del podcast “SheMD” lo scorso 5 maggio, la manager e matriarca 74enne ha parlato apertamente della sua esperienza negativa con l'Ozempic, il farmaco a base di semaglutide nato per il trattamento del diabete di tipo 2 e diventato il "segreto" peggio custodito di Hollywood per la perdita di peso rapida.

Il malessere legato all'Ozempic: "Mi ha scombussolato la vita"

Kris Jenner ha rivelato di aver testato il medicinale in tempi non sospetti, prima che divenisse noto al grande pubblico. L'impatto sul suo fisico, però, è stato devastante: “L’ho provato quando non lo conosceva ancora nessuno e mi ha debilitata parecchio”, ha confessato. I sintomi descritti ricalcano gli effetti collaterali più comuni, ma portati all'estremo: nausea cronica, spossatezza e un senso di debolezza generale che le impediva di gestire i suoi serrati ritmi professionali. “Dissi alla mia dottoressa che non riuscivo più a lavorare regolarmente”, ha spiegato la manager, che ha poi optato per un cambio radicale di protocollo, passando a un mix personalizzato di peptidi e integratori.

Il fenomeno Ozempic all'estero e in Italia

Il racconto di Kris Jenner riaccende i riflettori su una pratica che negli ultimi due anni è diventata un vero e proprio caso globale. Nato come farmaco salvavita per i diabetici, l'Ozempic è stato trasformato in una "bacchetta magica" per il dimagrimento, spesso prescritto off-label (ovvero per scopi diversi da quelli approvati) anche a chi non ne avrebbe una reale necessità clinica. Anche in Italia la questione è stata sollevata più volte in relazione a diversi personaggi del mondo dello spettacolo: ultime della lista, Emma Marrone o Arisa, che si sono trovate costrette a precisare di non averne fatto uso. Il tema ha aperto un dibattito sui rischi a lungo termine legati al suo utilizzo: alla "faccia da Ozempic" (lo svuotamento repentino dei tessuti del viso) a disturbi gastrointestinali gravi, la lista delle controindicazioni è lunga.

Il caso di Kris Jenner si aggiunge a quello di molte altre celebrità che, dopo l'entusiasmo iniziale, stanno mettendo in guardia il pubblico: dietro la perdita di peso accelerata si nascondono spesso conseguenze fisiche che mettono a dura prova la salute e la quotidianità. Per la matriarca del clan più famoso della TV, la soluzione è stata il ritorno a un percorso meno invasivo, ammettendo che, sebbene l'estetica resti una priorità, il prezzo da pagare in termini di salute era diventato insostenibile.