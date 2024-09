video suggerito

Lizzo nega di usare Ozempic per dimagrire: “Cinque mesi di allenamento coi pesi e dieta” L’ombra di Ozempic si allunga sul dimagrimento di Lizzo. Qualcuno ha insinuato che la perdita di peso sia dovuta all’uso del farmaco sotto accusa da tempo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Risale a circa un anno fa l'allarme Ozempic. Era il 2023 quando l'Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco) denunciò una crescente difficoltà nel trovare questo medicinale. I diabetici non riuscivano a reperirlo, perché le scorte venivano esaurite da chi non aveva effettiva necessità di assumerlo per fini medici. Purtroppo, però, dilagava un uso improprio del farmaco, prescritto per perdere peso velocemente. Questo utilizzo off-label (ossia per indicazioni non autorizzate) è stato fortemente sconsigliato, eppure è diventato quasi una moda. Tante celebrities hanno ammesso di aver fatto uso di Ozempic unicamente per dimagrire, altri si sono dissociati e hanno smentito. Lo scandalo ha investito anche Lizzo, che ultimamente sta testimoniando una trasformazione fisica su cui molti nutrono dei dubbi.

La trasformazione di Lizzo

L'ombra di Ozempic si sta allungando anche su Lizzo. La cantante è da sempre un'icona di body positivity contro il body shaming: col suo corpo ha sempre portato avanti una battaglia per il riconoscimento di tutti i corpi, anche quelli grassi, ribellandosi agli stereotipi. "Il mio corpo, la mia scelta": questo il suo motto. È sempre stata più forte degli insulti, delle critiche gratuite, dei commenti cattivi: nessuno è mai riuscito a scalfirla e farla sentire sbagliata, pur avendo i suoi momenti di difficoltà, perché non sempre è facile reggere questa pressione.

La cantante è abituata ad allenarsi costantemente, non per dimagrire, ma unicamente per la propria salute, per poter essere al passo coi ritmi richiesti soprattutto quando si è in scena. Ultiumamente ha intensificato i suoi allenamenti e parallelamente ha condotto un'alimentazione più controllata a basso regime calorico. Questo le sta permettendo di perdere peso, ma c'è chi la pensa diversamente. Qualcuno ha insinuato che la sua trasformazione sia in realtà il frutto di un utilizzo improprio di Ozempic. Lo stesso utente ha azzardato anche l'ipotesi che faccia uso di cocaina.

Leggi anche Miriam Leone incanta agli Emmy Awards fasciata in un abito a sirena con strascico

Lizzo ha voluto rispondere in prima persona a questi commenti offensivi arrivati "dopo 5 mesi di allenamento con i pesi e deficit calorico", ha scritto la rapper in un video condiviso su Instagram in risposta a: "Hai usato Ozempic o ha sniffato cocaina".

Questo enorme cambiamento fisico arriva forse sulla scia di un momento di difficoltà sul piano personale. Prima dell'estate, infatti, la cantante si era aperta sul tema della salute mentale: "Sono più felice di quanto sia mai stata negli ultimi 10 mesi. La cosa strana della depressione è che non sai di esserci dentro finché non ne esci. Di sicuro non sono più così spensierata come una volta. Ma la nuvola scura che mi seguiva ogni giorno si sta finalmente diradando. Il mio sorriso raggiunge di nuovo i miei occhi e questa è una vittoria".