Body di paillettes e tute aderenti, coi suoi look Lizzo ribadisce: “Il mio corpo, la mia scelta”

A cura di Giusy Dente

"My body my choice": Lizzo se l'è voluto scrivere addosso, affinché quel mantra in cui crede e che la guida da sempre, fosse chiaro e ben visibile a tutti. La cantante venerdì sera ha dato il via al suo attesissimo The Special Tour alla FLA Live Arena di Sunrise, in Florida. Seguiranno una serie di altri concerti in cui porterà sul palco i suoi più grandi successi, compresi quelli del quarto album in studio, pubblicato lo scorso luglio (e che contiene anche la hit virale su TikTok About Damn Time). In scena la 34enne ha sfoggiato audaci outfit scintillanti e colorati, portati con grande orgoglio, per ribadire che nessun corpo andrebbe giudicato e che nessuno dovrebbe sentirsi in colpa o vergognarsi di ciò che è.

Lizzo icona di body normative

Poche settimane fa Lizzo ha raggiunto un importante traguardo nella carriera portando a casa un Emmy Award per la serie Watch Out For The Big Grrrls, che racconta i retroscena del suo tour e il processo di selezione dei ballerini, tutti "taglie forti". Nel discorso di ringraziamento Lizzo ha ringraziato proprio loro, gli artisti con cui ha collaborato: "Le storie che hanno condiviso non sono uniche" ha detto commossa ed emozionata. Ha posto l'accento sul valore dell'accettazione, ricordando quanto sia stato difficile per lei crescere in un mondo dove non si sentiva rappresentata: "Quando ero una ragazzina, tutto ciò che volevo vedere nei media, ero io. Qualcuno grasso come me, nero come me, bello come me. Se potessi tornare indietro e dire qualcosa alla piccola Lizzo le direi: vedrai quella persona, sarai tu".

Crescendo, Lizzo ha lavorato proprio sulla sua unicità, senza omologarsi agli stereotipi e al modelli ritenuti gli unici possibili. Ha combattuto contro il body shaming e ha dimostrato che c'è spazio per tutti, perché non sono il peso o il colore della pelle a determinare il valore di una persona o di un’artista. Più che di body positive ama parlare di body normative: "Essere grassi è normale" ha detto.

I look audaci di Lizzo in concerto

La cantante è solita indossare look audaci con disinvoltura, perché è perfettamente a proprio agio nel suo corpo. Sul palco del concerto in Florida ha sfoggiato una scintillante tuta effetto nude color blu elettrico con stivali coordinati, un body con gonna abbinata ricoperti di cristalli. Quest'ultimo outfit è stato realizzato per lei dallo stilista Rey Ortiz, che ha curato i suoi look anche in altre occasioni. Durante lo show, la cantante si è più volte fermata a parlare col suo pubblico mettendosi a nudo per loro in nome del volersi bene e dell'accettarsi: "Ti amo, sei bellissima e puoi fare qualsiasi cosa" ha ripetuto assieme a loro più di una volta.