Lizzo si ribella agli stereotipi: “Mi alleno per la salute mentale, non per dimagrire” “Molte persone vedendo una persona grassa presumono immediatamente che voglia dimagrire. Io non sto cercando di essere magra” ha ribadito Lizzo.

A cura di Giusy Dente

Lizzo in concerto, 2022

Sul palco e sui social, il messaggio di Lizzo è sempre lo stesso. La cantante è in prima fila contro il body shaming e il fat shaming in particolare, contro l'ossessione nei confronti dei corpi. Ci si sente sempre in diritto di giudicare e commentare l'immagine altrui, quando non è "conforme" a certi standard: riguarda i "troppo magri" e riguarda i "troppo grassi". Eppure in quel corpo lontano dagli stereotipi, Lizzo ci si trova perfettamente a proprio agio: ama valorizzarlo, ama esibirlo, ama renderlo parte integrante delle sue espressioni artistiche. "Gli artisti non sono lì per assecondare i vostri standard di bellezza" ha detto tempo fa, in risposta all'ennesimo commento di un hater, più concentrato sul suo peso che sul talento che ha da offrire. Lei sul palco continua a sfoggiare minigonne, tute scintillanti e body aderenti, fiera e sicura di sé, per ribadire che il suo corpo è una sua scelta.

Lizzo, Grammy Awards 2023

Lizzo parla di fat shaming

La cantante su TikTok si è spesso esposta sul tema del fat shaming, problematica che la riguarda in prima persona sin dagli inizi della carriera. Ha parlato di quanto le parole possano ferire, ha chiesto rispetto per il suo corpo e maggiore attenzione al suo ruolo di artista piuttosto che al peso riportato sulla bilancia. Stufa dell'atteggiamento di odio nei confronti dei corpi che non rispondono agli standard di bellezza tradizionali, è nuovamente tornata sul tema. In un video su TikTok Lizzo ha risposto a una hater spiegando che la sua vita non ruota attorno alla perdita di peso e che pur allenandosi, soprattutto per sostenere al meglio i ritmi sul palco, non lo fa con lo scopo di dimagrire.

Lizzo, Grammy Gala 2023

"Penso che molte persone vedendo una persona grassa presumano immediatamente che tutto ciò che faccia sia tentare di dimagrire. Io non sto cercando di essere magra. Non vorrò mai essere magra. L'obiettivo è sempre qui" ha detto, indicando la testa. Lizzo si è soffermata proprio sul ruolo che ha l'allenamento nella sua vita: "Ho iniziato ad allenarmi per la salute mentale, per avere una salute mentale equilibrata, in modo da non guardarmi allo specchio e vergognarmi di me stesso e sentirmi disgustato di me stesso. L'esercizio fisico mi ha aiutato a cambiare la mente, non il corpo".

Lizzo, Brit Awards 2023

In effetti grazie al costante esercizio fisico, riesce a cantare e ballare sul palco anche per 90 minuti di fila: ha sempre preso molto seriamente l'impegno nei confronti del suo pubblico, così da garantire show sempre all'altezza delle aspettative, show degni di un'artista completa. "Il mio corpo cambierà, i corpi di tutti cambiano. Accettare questi cambiamenti fa parte della vita. Tutto ciò su cui abbiamo potere è nella mente. Quello che mangio, quello che faccio, ogni volta che muovo il mio corpo: è tutto per questo. Se la mente non è felice, nient'altro può esserlo" ha concluso.