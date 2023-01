Lizzo è stufa del body shaming: “Se si pagassero i commenti, la gente penserebbe prima di scrivere” La cantante Lizzo ha pubblicato un lungo video su Instagram in cui si mostra in bikini e dice di essere stanca dei continui discorsi sui corpi e sul peso.

A cura di Beatrice Manca

La cantante Lizzo è sempre stata una paladina dell'amore verso se stessi: in moltissime occasioni ha ribadito l'amore per il suo corpo, così lontano dagli stereotipi di bellezza convenzionali, e si è scagliata contro grassofobia e bodyshaming. All'ennesimo commento sul suo peso e sulla sua immagine, però, ha deciso di dire basta: ha postato un video in bikini in cui si dice fiera delle sue curve e si scaglia contro gli hater, che parlano senza pensare alle conseguenze: "Se dovessimo pagare i commenti sui social la gente ci penserebbe prima di scrivere".

Il messaggio di Lizzo: "Questo corpo è arte"

Lizzo ha pubblicato un lungo video sui social in cui si dice stanca dei discorsi sui corpi: “O mio dio, sei così grassa, devi perdere peso, o mio dio, perché sei dimagrita? Mi piacevi di più prima. Oh mio dio, devi iniziare ad allenarti – dice, ripetendo alcuni dei commenti più frequenti letti sui social media – Ma tutto bene? Vi rendete conto che gli artisti non sono lì per assecondare i vostri standard di bellezza?” Lizzo non nasconde la rabbia e la stanchezza per il continuo scrutinio sul suo corpo: "Quanto tempo sprechiamo con queste cose. Possiamo lasciarci tutte queste idiozie alle spalle per favore?". Lizzo conclude con un messaggio di puro amore verso se stessi: "Questo corpo è arte e farò tutto ciò che voglio io con il mio corpo".

Lizzo si scaglia contro gli hater

Il video, girato su una spiaggia tropicale, ha collezionato un milione di visualizzazioni nel giro di un weekend e ha ricevuto tantissimi commenti di supporto, da Sharon Stone a Lilly Singh. Nella caption del video la cantante ha scritto lapidaria: "Se dovessimo pagare per ogni commento che pubblichiamo sui social le persone inizierebbero a pensare prima di scrivere".