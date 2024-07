Con Shannen Doherty se ne va Brenda, idolo con la frangia ribelle di noi ragazze anni ’90

A cura di Giusy Dente

Shannen Doherty, venuta a mancare domenica 14 luglio all'età di 53 anni, ha cominciato la sua carriera proprio in questa serie tv, che si è imposta come vero e proprio fenomeno di massa, un cult destinato a restare immortale nei ricordi di quei ragazzi e ragazze. C'era chi si innamorava del tenebroso Dylan, chi del perfetto principe azzurro Brandon e questa preferenza (col senno di poi) sarebbe stata già un primo indizio delle scelte sentimentali successive, segnandole nel bene e nel male!

Chi oggi insegue i bad boy rubacuori con la motocicletta, era di certo team Dylan. Viceversa, chi è sempre con gli occhi a cuoricino per il bravo ragazzo, con ogni probabilità ha avuto la prima cotta per Brandon! C'era poi la angelica Kelly, con la chioma bionda e gli occhi azzurri, fragile e bellissima. In contrapposizione a questo personaggio, c'era quello forse più odiato di tutti col suo carattere tutt'altro che facile: la ribelle Brenda Walsh, interpretata appunto da Shannen Doherty. All'attrice è legato anche il volto di un altro amatissimo personaggio: Prue Halliwell, della serie tv Streghe.

Brenda Walsh, o si ama o si odia

L'amore tutt'altro che rose e fiori con Dylan, l'amicizia con Kelly tormentata proprio a causa dell'interesse per lo stesso ragazzo, i colpi di testa, i conflitti col padre: Brenda Walsh era un personaggio che o si amava o si odiava. Non c'erano vie di mezzo con lei, sempre in bilico tra alti e bassi, così passionale e irruenta, ma capace di smuoverti comunque qualcosa dentro. Impossibile starle dietro, stare al passo delle sue idee e dei suoi sentimenti: Brenda era vulcanica e scoppiettante, capace di inseguire con caparbietà i propri sogni.

Per i fan del personaggio è stato un duro colpo, vederla uscire definitivamente dalla serie già nella quarta stagione. Decisamente troppo presto. Ma a conferma di quanto Brenda fosse fondamentale nelle dinamiche della trama, basti pensare a tutte le volte che è stata comunque evocata negli anni successivi, tutte le volte che si è parlato di lei. Difatti è stata poi richiamata per 90210, lo spin-off sequel della serie originale.

Lo stile di Brenda che ha dettato la moda

Lo stile degli anni Novanta è quello iconico e intramontabile, che puntualmente ritorna. Per chi è stato adolescente in quel decennio, non sono certo una novità tante delle cose tornate prepotentemente alla ribalta come i jeans a vita alta, le salopette, il total denim. Beverly Hills non è stata solo una serie tv di successo, ma anche un fenomeno generazionale. Ha dettato legge in fatto di moda, influenzando il suo pubblico, che voleva imitare i propri beniamini, quelli che guardava quotidianamente sul piccolo schermo: i capelli di Dylan, i crop top di Donna e Kelly, i look mannish di Brenda.

Quest'ultima era tutt'altro che bon ton: era solita vestire oversize, amava maglioni voluminosi e camicie, aggiungeva spesso la cravatta agli outfit o li completava con giacche dalle spalle squadrate. E chissà quante adolescenti, negli anni Novanta, si sono fatte la frangetta per somigliarle. La frangia è stata sempre parte integrante dell'immagine di Shannen Doherty, con chioma lunga e poi a caschetto. È passata dalla frangetta ben aperta su tutta la fronte a quella a tendina fino a quella più scomposta e ribelle. Ribelle, proprio come il personaggio che l'ha consegnata al successo, all'amore di un pubblico che non l'ha mai lasciata sola, anche negli anni bui della malattia.

Ribelle come Brenda, quella ragazza così piena di vita e frizzante di cui le ragazzine invidiavano la libertà, il carattere forte e deciso, il modo di dar retta al cuore, anche nei suoi molti più tumultuosi, senza mai sottrarsi alle sfide della vita. Shannen Doherty la sua sfida l'ha combattuta con coraggio. A lei va il merito di essersi mostrata sì forte, ma anche debole, spaventata, fragile, sul punto di crollare, ma sempre speranzosa, sempre attaccata alla vita e desiderosa di viverla fino in fondo.

