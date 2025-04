video suggerito

Musei gratis il 25 aprile in tutta Italia: quali sono i siti archeologici da visitare Il 25 aprile ricorre l'anniversario della liberazione d'Italia, è un giorno di festa per il Paese. Per l'occasione, in tutte le regioni ci saranno musei e siti archeologici ad ingresso gratuito.

A cura di Giusy Dente

Pantheon (Roma)

Il 25 aprile è un giorno speciale in Italia, un giorno importante e da festeggiare: è quello in cui si ricorda e si celebra la liberazione dalla dittatura fascista e dall'occupazione nazista. Sono in programma diversi eventi, organizzati proprio per mantenere viva la memoria su ciò che è stato, affinché la storia non venga dimenticata e si continui a credere nei valori della libertà e a combattere per essi. Per l'occasione diversi musei e siti archeologici di tutta Italia saranno aperti, pronti ad accogliere i visitatori (alcuni con ingresso gratuito). Per alcuni è obbligatoria la prenotazione, in altri casi è solo consigliata per agevolare l'entrata.

Quali sono i musei a ingresso gratuito il 25 aprile

"Il Ministero della Cultura comunica che in occasione dell’ottantesimo anniversario della Liberazione venerdì 25 aprile i musei e i parchi archeologici statali saranno aperti gratuitamente" si legge sul sito ufficiale. L'iniziativa coinvolge tutte le regioni d'Italia, dunque da nord a sud si potrà approfittare di questa preziosa occasione, così da fare un'immersione nella storia, nella cultura e nell'arte del Paese, viaggiando tra le sue bellezze che il mondo ci invidia.

Rovine di Pompei

Musei gratis in Campania e Lazio

In Campania, per esempio, al Centro Operativo di Benevento si potrà entrare gratuitamente per vedere il fossile Ciro e la Mostra Viaggio del Sacro. Ingresso gratuito anche al Museo Archeologico Nazionale dell'Antica "Allifae", al Museo archeologico nazionale di Calatia (Maddaloni, CE), al Teatro romano di Sessa Aurunca, al Museo archeologico nazionale dell'Agro atellano, al Museo e Real Bosco di Capodimonte, a Villa Floridiana ingresso gratuito. Saranno aperti al pubblico con ingresso gratuito anche i siti della Grande Pompei e i siti del Parco Archeologico di Pompei.

Villa Floridiana a Napoli

In Lazio sono coinvolti nell'iniziativa, tra gli altri: la Casa di San Tommaso D'Aquino (FR), il Museo archeologico nazionale di Formia, il Museo archeologico nazionale di Civitavecchia, Vittoriano e Palazzo Venezia nella capitale nonché, sempre a Roma, Pantheon, Basilica di Santa Maria ad Martyres, Galleria Borghese, Palazzo Barberini. Si aggiungono all'elenco le famosissime Villa Adriana e Villa d'Este di Tivoli (RM).

Pinacoteca di Brera a Milano

I musei gratuiti dalla Toscana alla Lombardia

Con prenotazione obbligatoria si potrà entrare gratuitamente alla Pinacoteca di Brera, a Milano. Sempre in Lombardia rientrano nell'iniziativa per fare solo qualche nome: la Certosa di Pavia, musei e parchi statali della Valle Camonica, Grotte di Catullo e Museo archeologico di Sirmione, il bellissimo Palazzo Ducale di Mantova.

Galleria degli Uffizi a Firenze

Apertura gratuita il 25 aprile anche per la Galleria del Costume di Firenze a cui si aggiungono, in Toscana: il complesso monumentale di Palazzo Pitti, la Pinacoteca Nazionale di Siena, Villa Brandi, gli Uffizi. Con prenotazione obbligatoria si potrà infine visitare presso l'Archivio di Stato di Arezzo la mostra documentaria "Morte e distruzione scendono dal cielo. I bombardamenti alleati su Arezzo nella Seconda Guerra Mondiale": racconta il drammatico momento dei bombardamenti aerei sulla città da parte degli Alleati nell'autunno 1943.