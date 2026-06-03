I migliori campi di lavanda da visitare in Italia, dal Piemonte all’Umbria le fioriture da non perdere nel 2026

Dalle colline piemontesi di Sale San Giovanni ai campi di Assisi, passando per Toscana, Veneto e Lombardia, un viaggio tra le più belle fioriture di lavanda in Italia. Fanpage.it ha selezionato i luoghi da visitare tra giugno e agosto per ammirare paesaggi color viola senza dover necessariamente andare in Provenza.

Quando pensiamo alla lavanda la nostra mente corre subito a un luogo ben preciso: la Provenza. Con i suoi piccoli borghi storici, le infinite distese di verde e paesaggi fiabeschi, il sud della Francia è conosciuto in tutto il mondo per i suoi campi color viola che, ogni estate, attirano visitatori da ogni parte del mondo. Ma forse in pochi sanno che anche l’Italia offre delle valide alternative ai campi della Provenza, con fioriture che raggiungono il picco tra la fine di giugno e agosto e scenari ancora poco conosciuti dal turismo di massa. Da nord a sud, passando per Piemonte, Lombardia e Umbria, abbiamo selezionato i luoghi da non perdere per ammirare i campi di lavanda più belli d’Italia.

Paesaggio di campo di lavanda a Sale San Giovanni, Piemonte

Piemonte: le colline di Sale San Giovanni e Demonte

Tra le destinazioni italiane più note per la fioritura della lavanda rientra sicuramente Sale San Giovanni, piccolo borgo delle Langhe conosciuto come il "paese della lavanda". Qui le colline si trasformano in un mosaico di sfumature viola che si alternano a campi di erbe officinali e cereali, creando uno dei paesaggi più fotografati in Piemonte durante il periodo estivo. Sempre in Piemonte, anche Demonte, in Valle Stura, offre splendide distese di lavanda coltivate ai piedi delle montagne, in un contesto che unisce i colori della fioritura ai panorami alpini.

Campo di lavanda a Demonte, un piccolo paese delle Alpi piemontesi

La Lombardia e la lavanda dell’Oltrepò Pavese

Nel cuore dell’Oltrepò Pavese, Godiasco Salice Terme custodisce una delle coltivazioni di lavanda più suggestive della Lombardia. Le colline che caratterizzano quest’area si colorano di viola tra giugno e luglio, offrendo scorci che ricordano quelli della Provenza ma con un’atmosfera più piccola e forse proprio per questo anche autentica. La visita ai campi può essere l’occasione per scoprire anche i borghi e le tradizioni enogastronomiche del territorio.

Leggi anche Tuscania è la Provenza italiana: in estate si riempie di meravigliosi campi di lavanda

Campo di lavanda a Godiasco, Oltrepo Pavese

Emilia-Romagna: Arcello di Pianello Val Tidone e il Giardino delle Erbe

Sulle colline piacentine, ad Arcello di Pianello Val Tidone, la lavanda è diventata negli anni una delle principali attrazioni della stagione estiva. Durante il periodo della fioritura le piante di color viola si estendono tra i campi della Val Tidone, creando un contrasto suggestivo con il verde della campagna circostante.

Sempre in Emilia-Romagna, il Giardino delle Erbe di Casola Valsenio, in provincia di Ravenna, rappresenta una tappa imperdibile per gli appassionati di piante aromatiche e lavanda. Il parco botanico ospita numerose varietà di lavanda che, durante l’estate, colorano i pendii delle colline romagnole. Oltre alla bellezza della fioritura, il giardino offre percorsi didattici, una panoramica sulla biodiversità vegetale della zona e anche diversi eventi come la Notte Viola.

Veneto tra il Labirinto di Lavanda e Ca’ Mello

Anche il Veneto custodisce angoli sorprendenti dedicati alla lavanda. A Bovolenta, in provincia di Padova, il celebre Labirinto di Lavanda a Va Oltre la Tenuta attira ogni anno visitatori desiderosi di passeggiare tra filari profumati e percorsi immersi nella natura. Più a sud, Ca’ Mello a Porto Tolle offre uno scenario completamente diverso, dove i campi viola si inseriscono in un paesaggio caratterizzato da acqua, canneti e orizzonti, regalando un paesaggio davvero unico nel suo genere.

Labirinto di lavanda, Va Oltre la Tenuta, Bovolenta

Le colline viola di Santa Luce in Toscana

Tra le mete più fotografate degli ultimi anni ci sono i campi di lavanda di Santa Luce, tra le colline toscane in provincia di Pisa. Il luogo della fioritura è la Strada Provinciale delle Colline che collega Orciano Pisano a Santa Luce, dove le coltivazioni si estendono sulle dolci colline toscane creando scenari che richiamano immediatamente la Provenza. La fioritura, che raggiunge il suo massimo splendore tra giugno e luglio, trasforma il paesaggio in una tavolozza di colori e profumi, attirando fotografi, escursionisti e appassionati di natura.

Campo di lavanda vicino al villaggio di Pieve di Santa Luce

Umbria, il lavandeto di Assisi

L’Umbria offre uno dei panorami italiani più suggestivi per ammirare la lavanda in fiore. A circa 3 chilometri dal centro di Assisi, si trova uno splendido vivaio e giardino botanico, dove i campi viola si sviluppano con lo sfondo della città medievale e del Monte Subasio, creando una combinazione particolarmente scenografica. Durante l’estate la fioritura, di oltre 50 specie di lavanda diverse, regala uno spettacolo naturale che unisce il fascino del paesaggio umbro al patrimonio storico e artistico del territorio, e ci sono inoltre anche numerosi eventi come la Festa della Lavanda.