Tuscania è la Provenza italiana: in estate si riempie di meravigliosi campi di lavanda

Avete sempre sognato una vacanza in Provenza per fare visita a uno degli iconici campi di lavanda? Sarete lieti di sapere che non avete bisogno di volare in Francia per provare un'esperienza simile, anche in Italia esistono dei luoghi meravigliosi che in estate di riempiono di distese di fiori viola. È il caso di Tuscania, un piccolo comune nella Tuscia Viterbese che tra la fine di giugno e luglio si trasforma in un luogo da favola.

La Festa della Lavanda a Tuscania

Si chiama Tuscania ed è un comune italiano di 8.099 abitanti della provincia di Viterbo, nel Lazio, il motivo per cui è famoso? Viene chiamato la Provenza italiana, visto che con l'arrivo dell'estate le sue colline si riempiono di meravigliosi fiori di lavanda, proprio come quelli che hanno reso nota l'iconica regione francese. Non sorprende, dunque, che tra giugno e luglio siano migliaia i turisti che accorrono qui per passeggiare tra i campi lilla e per scattarsi un suggestivo selfie da postare sui social, così da ottenere centinaia di like. A inizio luglio, inoltre, nel centro storico si svolge la tradizionale Festa della Lavanda, in occasione della quale i vicoli del borgo medievale si riempiono di colori, profumi e prodotti artigianali.

Quando ammirare i campi di lavanda nella Tuscia

Il periodo migliore per vedere i campi di lavanda nella Tuscia viterbese è da metà giugno a fine luglio, anche se, naturalmente, le condizioni climatiche potrebbero anticipare o posticipare questo evento. Oltre a ospitare numerose aziende agricole che permettono di visitare i campi fioriti che si tingono di un viola intenso, Tuscania è famosa anche per il suo adorabile centro storico in stile medievale. Torri, cinta di mura merlate, piazze con fontane: camminando tra le sue strade sembra di tornare indietro nel tempo. Insomma, a quanto pare la provincia di Viterbo non ha nulla da invidiare alla Provenza francese: in quanti la sceglieranno come meta ideale delle loro vacanze di inizio estate?