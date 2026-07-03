Lavandeto di Rodiano, il luogo che in estate trasforma Bologna nella Provenza italiana

Sapete che esiste una “piccola Provenza” anche in Italia? Si tratta del lavandeto di Rodiano, in provincia di Bologna, dove con l’inizio dell’estate si può assistere alla spettacolare fioritura della lavanda.

Chi non ha mai sognato di volare in Provenza all'inizio dell'estate, così da poter assistere alla spettacolare fioritura della lavanda da una posizione privilegiata? Durante il prossimo weekend non servirà andare troppo lontano per godersi un panorama tanto suggestivo, basterà rifugiarsi sull'Appennino bolognese, per la precisione a Savigno di Valsamoggia, dove ha riaperto il lavandeto di Rodiano: ecco tutto ciò che c'è da sapere sulla location che sembra essere uscita da un dipinto impressionista.

Com'è nato il lavandeto di Rodiano

Il lavandeto di Rodiano si trova in un'area protetta a val di Pozzo, a Savigno di Valsamoggia, sull'Appennino bolognese, ed è famoso per essere uno dei lavandeti più antichi dell'Emilia Romagna. Creato 20 anni da Vittorio Monzoni, un agricoltore visionario che voleva portare la Provenza in Italia, oggi è gestito da Anna Di Candia, una pugliese laureata in erboristeria, che insieme al compagno Massimo Dall’Omo ha creato la società agricola La Lamma. Sebbene la lavanda non sia tipica di queste zone, ha trovato nella valle il suo habitat ideale. Antisettica, batteriostatica, antivirale, antifungina: la lavanda nasconde incredibili proprietà e a spiegarlo è Anna Di Candia durante i numerosi tour organizzati nel lavandeto.

Lavandeto di Rodiano

Quando e come visitare il lavandeto in Emilia Romagna

Nel lavandeto di Rodiano, oltre a poter praticare trekking e passeggiata all'aria aperta, si possono anche ammirare i meravigliosi campi di lavanda, che proprio in questo periodo dell'anno si colorano con i profumatissimi fiori sui toni del lilla. La location è aperta dallo scorso 12 giugno e potrà essere visitata dal mercoledì alla domenica fino al 28 luglio 2026 dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 19.30. Per raggiungere il campo bisogna percorrere gli ultimi 800 metri a piedi lungo una strada bianca, l’ingresso è gratuito ma è richiesta la prenotazione. In quanti sceglieranno questo luogo romantico e spettacolare per il loro prossimo weekend di vacanza?