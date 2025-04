Jolanda Renga ha un nuovo tatuaggio: il significato della scritta sul braccio

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Un tatuaggio è un modo per imprimere sulla pelle un ricordo, un'emozione, qualcosa di importante che si vuole portare con sé, addosso, in modo ben visibile e duraturo: è un "per sempre". Jolanda Renga, figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga, ne ha aggiunto un altro alla sua collezione.

I tatuaggi di Jolanda Renga

Jolanda Renga nel 2022 ha realizzato, assieme a un'amica, un tattoo di coppia: è stato il loro modo per celebrare quell'amicizia così profonda. Hanno scelto come simbolo dei pesciolini, realizzati sul braccio, ispirati alla pesciolina blu protagonista di Alla ricerca di Dory, il film d’animazione Disney Pixar uscito nel 2016. L'anno prima, aveva realizzato un altro tatuaggio di coppia, assieme a un'altra persona fondamentale della sua vita: proprio sua madre.

Era riuscita a convincere Ambra Angiolini a fare il suo primo tatuaggio, proprio sancire il loro indissolubile legame. I due disegni che si completano se messi vicini. Affiancati, infatti, si ottiene una sorta di quadro: il viso di una donna di profilo che soffia (sull'avambraccio della figlia) e un dente di leone che perde i soffioni (sull'avambraccio della madre).

Il significato del tatuaggio di Jolanda Renga

Il nuovo tatuaggio è una scritta, realizzata dalla tatuatrice Eleonora Sabet. Nella parte interna del braccio destro si legge: "Tu non mi comandi". Questa frase è molto rappresentativa, ha un significato profondo per lei e dunque se l'è voluta imprimere con l'inchiostro indelebile sulla pelle. Si tratta di una sorta di mantra che risale a quando era piccola.

Come ha spiegato nelle Instagram Stories, infatti, è proprio "la risposta a qualsiasi cosa mi dicessero da piccola". L'espressione conferma la sua indole di donna libera, che fugge da giudizi e obblighi, da chi la vorrebbe diversa o da chi vorrebbe imporle il proprio modo di vedere, di vivere. E conoscendo sua madre, non ci sono dubbi su chi le abbia trasmesso questa voglia di indipendenza e libertà.