Jolanda Renga mostra il tatuaggio di coppia: il significato dei pesciolini sul braccio Esattamente un anno fa Jolanda Renga ha realizzato un tatuaggio di coppia con un’amica. I due pesciolini hanno un significato prezioso, nascondono un messaggio.

A cura di Giusy Dente

Un tatuaggio di coppia per celebrare non solo il potere dell'amicizia, ma anche per imprimere sulla pelle un prezioso mantra per il futuro. Jolanda Renga oggi ricorda il tattoo realizzato esattamente un anno fa assieme a un'amica. La figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga ha anche un altro tatuaggio di coppia, realizzato però qualche tempo prima con sua madre; anche quello ha un significato importante.

Perché un pesciolino sul braccio

"Un pesciolino è per sempre" ha scritto Jolanda Renga mostrando a fan e follower il tatuaggio sull'avambraccio realizzato un anno fa assieme a una cara amica. Le due si sono ispirate alla famosa pesciolina blu protagonista di Alla ricerca di Dory, il film d’animazione Disney Pixar uscito nel 2016. Nella didascalia si legge, infatti, il messaggio: "Zitto e nuota".

Dory è entrata nei cuori di tutti per il suo spirito allegro e avventuriero, ma anche per la sua proverbiale memoria a breve termine. La pesciolina nel fil canticchia proprio una canzoncina dal titolo Zitto e nuota, insegnatale dai genitori. Non è affatto un testo superficiale. Nella sua semplicità il messaggio è importante: insegna a non arrendersi, a stringere i denti nei momenti di difficoltà e ad andare sempre avanti senza paura, senza guardarsi indietro. Nei momenti difficili le due amiche, guardando il tatuaggio, si ricorderanno di poter contare l'una sull'altra: non saranno mai sole.

I tattoo di Jolanda Renga

Prima dei pesciolini assieme all'amica, Jolanda Renga aveva già realizzato un altro tatuaggio di coppia, anche quello in compagnia di una persona importante della sua vita. A ottobre 2021 aveva convinto sua madre Ambra Angiolini a sancire il loro indissolubile legame con un tattoo: due disegni che, se affiancati, si completano l'uno con l'altro. Jolanda ha nella parte interna dell'avambraccio il viso di una donna di profilo che soffia, mentre Ambra (nella stessa posizione) ha un dente di leone che perde i suoi soffioni.