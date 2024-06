Courteney Cox compie 60 anni: la giovane Monica oggi è anche imprenditrice e ha fondato un brand

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Courteney Cox (2023)

Courteney Cox compie 60 anni. Ne aveva 30 quando ha cominciato a interpretare, nel 1994, il ruolo che l'ha consegnata alla storia della tv: quello della cuoca Monica Geller nella famosa serie Friends. Ne ha vestito i panni fino al 2004, ma ha interpretato anche altri celebri personaggi: è stata la giornalista Gale Weathers nella saga horror Scream, è stata il primario di medicina Taylor Maddox in Scrubs – Medici ai primi ferri, è stata la protagonista di Cougar Town, per cui ha ricevuto una candidatura ai Golden Globe come migliore attrice.

Le foto di Courteney Cox da giovane nel ruolo di Monica in Friends

Il ruolo di Monica in Friends ha consegnato l'attrice al successo. Di recente ha omaggiato l'amatissimo personaggio della serie tv con una simpatica parodia dei suoi capelli ribelli, resi ingestibili dall'umidità di Miami. In un video condiviso sui social e diventato virale, la si vede con i capelli lisci che si trasformano in ricci voluminosi appena mette piede fuori casa, all'aperto, il tutto con in sottofondo la famosa battuta di Monica: "È l'umidità!".

Il cast di Friends (1995)

Il riferimento è a un episodio della nona stagione di Friends intitolato The One in Barbados Part 1, in cui la cuoca pronuncia questa frase (diventata iconica) esasperata dalle prese in giro degli amici. Nella serie tv, Monica era sentimentalmente legata a Chandler Bing, interpretato dall'amatissimo Matthew Perry. Quando l'attore è morto appena 54enne (ritrovato senza vita nella vasca idromassaggio), lei ne è rimasta sconvolta e ha avuto per lui dolci parole commosse.

Courteney Cox (1995)

Courteney Cox rinnega i ritocchi: "Non lo rifarei"

L'attrice ha ammesso di aver fatto ricordo alla chirurgia estetica e di essersi sottoposta a diversi interventi, principalmente per apparire più giovane e contrastare gli effetti del tempo. Lo ha fatto a causa della forte pressione che sentiva su di sé, per assecondare l'ossessione di Hollywood per la giovinezza: è un mondo dove sembra non ci sia posto per le over 40 e lei, quando ha cominciato a notare alcuni cambiamenti fisici, ha deciso di procedere con i riempitivi.

Courteney Cox (1995)

"Una volta che inizi diventa un po' un effetto domino e continui a volerne sempre di più – ha raccontato – Per il resto del mondo il tuo viso sta cambiando in modo evidente, ma tu, che stai facendo una procedura alla volta, non te ne accorgi. È stata una totale perdita di tempo e vorrei non aver ceduto alla pressione di farlo". Si è quindi pentita dei ritocchi e ad oggi non lo rifarebbe.

Courteney Cox (2023)

Courteney Cox compie 60 anni, le foto dell'attrice oggi

L'attrice continua a recitare. Ha preso parte alle riprese di Scream VI, altro titolo popolarissimo: fa parte del cast della saga sin dal suo debutto, nel lontano 1996. Ma da poco si è anche reinventata imprenditrice: nel 2022 ha lanciato un brand di prodotti per la casa (Homecourt). L'anno scorso ha ricevuto la stella numero 2750 sul celebre marciapiede delle star di Hollywood: la Walk of Fame. Durante la cerimonia ufficiale di assegnazione, erano con lei proprio le amiche e colleghe di Friends: Laura Dern, Jennifer Aniston e Lisa Kudrow.

Courteney Cox (2022)

Nel suo discorso di ringraziamento, ha sottolineato proprio quanto quell'esperienza televisiva le abbia cambiato la vita: "Mi ha insegnato l'importanza del cameratismo e del restare davvero uniti. Queste amicizie sono arrivate nel momento più importante della mia vita e abbiamo affrontato così tante cose insieme. E mi ha insegnato a esserci l'uno per l'altra. Lo so, questa è la canzone: Sarò lì per te. Ma è così davvero. È stato così bello lavorare con persone che potevano scambiarsi idee l'una con l'altra. Tutti volevano il meglio per tutti. Non c'era gelosia, pensavamo solo: facciamo la migliore serie possibile e sosteniamoci a vicenda in questo".