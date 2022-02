Courteney Cox rinnega i ritocchi estetici: “Oggi non lo farei, mi hanno cambiato il viso” Nel corso di un’intervista al The Sunday Times, Courteney Cox ha spiegato: “C’è stato un momento in cui mi sono detta di stare invecchiando tutto in una volta. Sembravo davvero più vecchia e allora ho cercato di inseguire quella giovinezza”.

Dopo tante vicissitudini e tanto chiacchiericcio, Courteney Cox ammette finalmente di aver ‘deturpato' il suo volto con la chirurgia estetica, condividendo il suo rammarico per quello che ha fatto. "Mi sono fatte cose davvero strane in faccia", lo ha detto in un momento in cui sente di aver recuperato maggiore affetto per se stessa, inclusa il modo di invecchiare naturalmente dopo aver fatto numerosi trattamenti per allungare il più possibile la sua giovinezza: "Oggi non lo farei più".

L'intervista di Courteney Cox

Nel corso di un'intervista al The Sunday Times, Courteney Cox ha spiegato: "C'è stato un momento in cui mi sono detta di stare invecchiando tutto in una volta. Sembravo davvero più vecchia e allora ho cercato di inseguire quella giovinezza. L'ho fatto per anni. Non mi sono mai resa conto di quanto sembrassi strana. Se ci penso oggi, mi vengono i brividi". Courtney Cox si è anche chiesta se non fosse il caso di postare una foto doppia: una dopo le iniezioni e una adesso, per mostrare come le cose sono cambiate adesso: "C'è stato un periodo in cui ho detto: ‘Devo smettere".

I 60 anni a un passo

Durante l'intervista, Courteney ha parlato del fatto di essere prossima a celebrare i 60 anni: "Non ci posso credere", ha dichiarato. Mancano ancora tre anni, ma sono lì a un passo: "Non c'è niente di male ad avere sessant'anni", ha detto. Il fidanzamento con un uomo più giovane di lei le dà brillantezza, ha dichiarato: attualmente ha una relazione con il chitarrista degli Snow Patrol Johnny McDaid e ha ancora molti amici sulla trentina. Tra questi, anche Ed Sheeran. Anche le occasioni professionali non mancano: è tornata sul grande schermo nel remake di Scream insieme all'ex marito David Arquette. Sta tornando anche in tv con "Shining Vale", una nuova serie horror comica dove Courteney interpreta Pat, una scrittrice di romanzi erotici che combatte la depressione.