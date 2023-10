È morto Matthew Perry a 54 anni: Chandler di Friends trovato senza vita nella vasca idromassaggio Matthew Perry è morto ieri, sabato 28 ottobre, all’età di 54 anni. L’attore che ha interpretato il celebre personaggio di Chandler Bing nella serie cult Friends è stato trovato senza vita nella vasca idromassaggio della sua casa a Los Angeles. Un arresto cardiaco ma nessuna presenza di alcol o droghe, cause della morte ancora da stabilire.

A cura di Gaia Martino

È morto Matthew Perry. L'attore, noto per il personaggio di Chandler Bing nella sitcom di successo Friends, è stato trovato senza vita nella vasca idromassaggio della nella sua abitazione di Los Angeles, scrive TMZ. Sarebbe morto annegato, si legge, dopo un arresto cardiaco. Aveva 54 anni.

Matthew Perry trovato morto nella Jacuzzi

Matthew Perry, noto per il ruolo di Chandler Bing nella sitcom di successo Friends, ieri, sabato 28 ottobre, dopo una partita a pickleball, sarebbe rientrato nella sua abitazione di Los Angeles. Il suo assistente, uscito per una commissione, al suo rientro non avrebbe ricevuto risposta dall'attore e così avrebbe chiamato i soccorsi. Il corpo di Matthew Perry sarebbe stato trovato senza vita nella Jacuzzi della sua casa: si legge che sarebbe annegato dopo un arresto cardiaco. Ora sono in corso le indagini: non sarebbero state trovate tracce di sostanze stupefacenti.

L'arrivo di mamma Suzanne e di Keith Morrison

Sabato sera il nastro giallo e nero della scena del crimine della polizia di Los Angeles bloccava l'ingresso di Blue Sail Drive, una strada elegante appena fuori dalla Pacific Coast Highway. Poco dopo le 19.00, mentre diversi elicotteri controllavano la zona, la madre di Perry, Suzanne Marie Langford, e suo marito, il conduttore televisivo Keith Morrison (il padre biologico è John Bennett Perry), sono accorsi sulla scena del ritrovamento. Morrison, bloccato dai giornalisti all'ingresso, si è rifiutato di commentare.

La Warner Bros commenta così l'improvvisa scomparsa: "Siamo devastati dalla scomparsa del nostro caro amico Matthew Perry. Matthew era un attore incredibilmente bravo e una parte indelebile della famiglia del Warner Bros. Television Group. L'impatto del suo genio comico si è sentito in tutto il mondo e la sua eredità continuerà a vivere nei cuori di molti. Questo è un giorno straziante e mandiamo il nostro affetto alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutti i suoi devoti fan".

Sul set di Friends (foto Getty)

A 49 anni rischiò di morire per abuso di droghe

Negli ultimi anni Matthew Perry ha parlato diverse volte delle sue dipendenze. L'alcolismo e l'abuso di oppioidi gli hanno causato, lo scorso anno, una grave infiammazione al colon che lo mise in pericolo di vita. Aveva 49 anni quando i medici gli dissero che aveva il 2% di possibilità di vivere. "Mi attaccarono ad una macchina per l'ossigeno. Ho dovuto aspettare di essere abbastanza sobrio e lontano dall'alcolismo per parlarne" ha raccontato l'attore lo scorso anno nel suo libro di memorie dal titolo Friends, Lovers and The Big Terrible Thing.