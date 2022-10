Matthew Perry, il colon esploso per abuso di droghe: “Avevo il 2% di possibilità di restare in vita” L’ex star di Friends parla per la prima volta delle due dipendenze. L’alcolismo e l’abuso di oppioidi in particolare gli hanno causato una gravissima infiammazione al colon che lo ha messo in serio pericolo di vita. “A 34 anni mi ero già cacciato in un mare di guai”.

A cura di Giulia Turco

L’ex star di Friends Matthew Perry ha rischiato di morire per via delle sue dipendenze. È la prima volta che l’attore si apre così pubblicamente sul tema delle droghe e dell’alcol, anche se già dalla reunion del cast della storica sitcom, nel 2021, Perry era apparso ai fan visibilmente provato dai suoi trascorsi di vita.

L'abuso di oppioidi e l'alcolismo

“Ho dovuto aspettare di essere abbastanza sobrio e lontano dall’alcolismo e dalla dipendenza per scrivere tutto”, fa sapere nell’introduzione al suo libro di memorie dal titolo Friends, Lovers and the Big Terribile Thing, come fa sapere il magazine People che ne riporta alcuni passaggi. Un racconto che passa per la confessione dell’attore di aver rischiato la vita a 49 anni per via di una gravissima infiammazione del colon esploso per l’abuso di oppioidi. Ha trascorso due settimane in coma, cinque mesi ricoverato in una struttura, ma si è salvato la pelle. “I medici hanno detto alla mia famiglia che avevo il 2% di possibilità di vivere. Mi hanno attaccato ad una macchina per l’ossigeno. Si chiama Ave Maria, nessuno vi sopravvive”.

(Sul set di Friends. Foto Getty)

Dall'incidente in moto d'acqua alla dipendenza di Vicodin

La dipendenza di Perry , fino ad un certo punto gestibile, si è aggravata nel 1997, dopo un incidente su una moto d’acqua. Da allora ha iniziato a fare uso di Vicodin, un antidolorifico che gli ha creato dipendenza dai medicinali e in seguito dagli stupefacenti. Sul set di Friends le sue dipendenze erano cosa nota, anche se l’attore assicura di essere stato spesso sobrio durante le riprese: “Durante la stagione 9 sono stato sobrio tutto il tempo”. Quell’anno è stato nominato miglior attore. “A 34 anni però mi ero già cacciato in un mare di guai”, racconta nel libro. È arrivato a pesare 128 chili. Nel corso degli anni è stato ben 15 volte in riabilitazione e ha subito 14 interventi chirurgici allo stomaco.