Matthew Perry: “Lasciai io Julia Roberts ai tempi della nostra relazione, lei era troppo per me” Matthew Perry ha raccontato della sua storia con Julia Roberts nata quando lei prese parte alla serie tv di successo Friends. Durò pochi mesi e fu l’attore a lasciarla: “Ero sempre stato certo che mi avrebbe lasciato. Perché non avrebbe dovuto?”.

A cura di Gaia Martino

Matthew Perry, noto al grande pubblico per il ruolo di Chandler Bing in Friends, negli anni '90 ha avuto una relazione con Julia Roberts. Con la diva di Hollywood però non durò a lungo, soltanto adesso l'attore ha ammesso che a quei tempi non si sentiva all'altezza per frequentare una donna di successo come la Roberts. "Lei era troppo per me" le sue parole in un'intervista al Times UK.

La confessione di Matthew Perry

Matthew Perry iniziò a frequentare Julia Roberts quando lei prese parte ad una puntata della serie tv Friends. La corteggiò inviandole rose e messaggi, tra cui un saggio di fisica quantistica, si legge sui tabloid inglesi. Iniziò una relazione tra loro, "eravamo già una coppia quando girammo l'episodio del Super Bowl". La love story è durata però soltanto due mesi, l'attore ha confessato di essere stato lui a lasciarla perché "uscire con lei era troppo per me".

Ero sempre stato certo che mi avrebbe lasciato. Perché non avrebbe dovuto? Non ero abbastanza, non potevo mai essere abbastanza, ero rotto, piegato, non amabile.

Al UK Times, come riporta People.it, ha continuato raccontando il momento in cui decise di rompere con lei: "Invece di affrontare l'inevitabile agonia di perderla, ho rotto con lei. Avrebbe potuto pensare di farla finita con un ragazzo della tv, invece era il ragazzo della tv a rompere con lei. Non riesco a descrivere l'espressione di confusione sul suo volto".

La cotta per Jennifer Aniston

Matthew Perry ha parlato anche della sbandata che prese per Jennifer Aniston, compagna di set in Friends che rifiutò le sue avances preferendo che rimanessero amici. È stata lei una delle persone a stargli più vicino durante il difficile periodo in cui era dipendente dall'acol: "Mi disse lo sappiamo che bevi. È stata quella che si è fatta sentire di più, le sono veramente grato". Anche il resto del cast rimase al suo fianco, "Come i pinguini. In natura, quando uno è malato o molto ferito, gli altri pinguini lo circondano e lo sorreggono e camminano finché quel pinguino non può camminare da solo. Ed è un po' quello che il cast ha fatto per me" le parole riportate da People.it.