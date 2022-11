Julia Roberts: “Martin Luther King pagò il conto dell’ospedale quando nacqui, eravamo in difficoltà” Julia Roberts ha rivelato che Martin Luther King pagò il conto dell’ospedale il giorno della sua nascita, un anno prima che il leader dei diritti civili fosse assassinato, poiché la sua famiglia non poteva permetterselo.

Julia Roberts ha rivelato che Martin Luther King pagò il conto dell'ospedale il giorno della sua nascita, un anno prima che il leader dei diritti civili fosse assassinato, poiché la sua famiglia non poteva permetterselo. Lo riporta la Cnn. Ha compiuto 55 anni lo scorso 28 ottobre e ha festeggiato con i suoi followers nel modo che le è più congeniale da quando ha aperto i suoi profili social: una tazza "traboccante" in mano, il volto acqua e sapone, occhiali da vista di ordinanza e il solito umorismo che l'ha resa una delle dive incontrastate di Hollywood.

La star di Hollywood ha raccontato come nacque il rapporto speciale con la famiglia di Martin Luther King: la moglie Coretta Scott, un giorno chiamò i suoi genitori, che avevano ad Atlanta una scuola di teatro chiamata Actors and Writers, per chiedere se i loro figli potessero entrarvi "poiché avevano difficoltà a trovare un posto che li accettasse". La madre di Julia Roberts accettò senza esitare e da allora i coniugi King divennero parte dei loro affetti più cari. Così, quando l'attrice nacque, il 28 ottobre 1967, il leader pagò il conto dell'ospedale. "Ci hanno aiutato a uscire da una situazione difficile".

Nel 2001 ha ricevuto il premio come miglior attrice al Premio Oscar per il film Erin Brockovich – Forte come la verità. Dal 1990 al 2001 Julia Roberts ha vinto 5 premi: Golden Globes (1990, 1991, 2001), Premio Oscar (2001), SAG Awards (2001). Ad oggi è senza dubbio una delle attrici più amate dell'intero sistema cinematografico mondiale e vanta rapporti con stelle di Hollywood che spesso finiscono nei suoi post quotidiani, nel racconto di una vita che mai ha avuto l'impronta di un divismo che ha messo distanza con i suoi fan.