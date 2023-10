La vita privata di Matthew Perry: da Julia Roberts a Molly Hurwitz, tutte le fidanzate dell’attore La vita privata di Matthew Perry, da Julia Roberts e Cameron Diaz alla storia con Molly Hurwitz, terminata nel 2021 poco prima di sposarsi. Tra le ex fidanzate dell’attore di Friends, morto a 54 anni, anche Lauren Graham e Neve Campbell.

A cura di Gaia Martino

La morte di Matthew Perry ha lasciato un vuoto nel mondo del cinema e del piccolo schermo. L'attore noto per il suo ruolo di Chandler in Friends è stato trovato senza vita nel suo appartamento di Los Angeles sabato 28 ottobre: sarebbe morto annegato nella vasca Jacuzzi. Il suo assistente avrebbe chiamato i soccorsi dopo i tentativi falliti di rintracciarlo. L'attore non si è mai sposato, ma nel corso della sua vita ha avuto numerose storie d'amore diventate note al pubblico: tra le sue fidanzate del passato anche Julia Roberts e Cameron Diaz. La sua ultima relazione risale al 2021: con Molly Hurwitz finì poco prima del matrimonio. Nel suo libro raccontò che avrebbe desiderato sposarsi e avere dei figli. "Penso che sarei un ottimo padre", scrisse.

L'ultima storia di Matthew Perry con Molly Hurwitz finita prima del matrimonio

Lizzy Caplan a sinistra, Molly Hurwitz a destra

Matthew Perry era ad un passo dal sposarsi per la prima volta nel 2020 con Molly Hurwitz. Lei, manager letteraria, oggi ha 32 anni e conobbe l'attore nel 2018. Nel novembre 2020 annunciarono che sarebbero convolati a nozze, ma un anno dopo è stata annunciata la rottura. "A volte le cose non funzionano e questa è una di quelle. Auguro a Molly il meglio" scrisse l'attore sui social nel 2021. Prima di conoscere Molly, Chandler di Friends era stato fidanzato per sei anni, dal 2006 al 2012, con Lizzy Caplan, attrice di Masters of Sex.

Tutti gli amori di Matthew Perry

Matthew Perry e Lauren Graham

Nel 2007 Matthew Perry ha avuto una breve storia con Cameron Diaz. Nel suo libro raccontò che durante una serata insieme, lei lo colpì sul volto: stavano giocando a Pictionary, "lei era sballata e per niente interessata a me", riporta PageSix, e così dopo una sua battuta, lei sbagliò mira e lo colpì in faccia con uno schiaffo. "Voleva mirare alla spalla". Tra le donne di Matthew Perry anche l'attrice Lauren Graham di Una mamma per amica, con la quale è stato fidanzato nel 2003, poi Yasmine Bleeth, Neve Campbell, sua compagna nel 1998, scrive PageSix. Il tabloid americano fa sapere che tra il 2002 e il 2003 l'attore ha avuto una storia con Maeve Quinlan, star della soap opera Beautiful. Dal 2003 al 2005 Perry è stato impegnato con la pallavolista Rachel Dunn.

La relazione con Julia Roberts, fu lui a lasciarla

Matthew Perry e Julia Roberts

Matthew Perry negli anni '90 ha avuto una storia con Julia Roberts. Si conobbero sul set di Friends, sitcom alla quale anche lei prese parte per una puntata: lui la corteggiò inviandole rose e iniziarono una frequentazione. La love story è durata però solo pochi mesi, fu lui a lasciarla. Un anno fa lui raccontò al TimesUK: "Ero sempre stato certo che mi avrebbe lasciato. Perché non avrebbe dovuto? Non ero abbastanza, non potevo mai essere abbastanza, ero rotto, piegato, non amabile. Invece di affrontare l'agonia di perderla, ho rotto con lei".

Matthew Perry ha una figlioccia, Tara Murray

Tara Murray è la figlioccia di Matthew Perry. Su Instagram nel settembre 2022 l'attore condivise una foto con la giovane scattata durante gli US Open presentandola ai fan come la ragazza alla quale ha fatto da padrino: "Io e la mia figlioccia Tara" recitava la didascalia del post. Stando a quanto si legge su Tvguidetime.com, Tara Murray potrebbe essere la figlia di un caro amico o parente di Perry: non ci sarebbero informazioni al riguardo.