Molly Hurwitz ricorda l’ex Matthew Perry, Chandler Bing in Friends: “L’ho amato profondamente”

Dopo il messaggio del cast di Friends e il ricordo di migliaia di fan, anche l'ex fidanzata di Matthew Perry ha reso omaggio all'attore, morto a 54 anni nella sua casa di Los Angeles. Molly Hurwitz, questo il nome della ragazza, ha pubblicato su Instagram un lungo messaggio accompagnato da una sua foto. I due hanno iniziato a frequentarsi nel 2018, anche se sono diventati ufficialmente una coppia nel 2020 e si sono lasciati un anno dopo.

Molly Huritz ha rotto il silenzio sulla morte di Matthew Perry, Chandler Bing in Friends, che ha scosso il mondo dello spettacolo. La donna ha pubblicato su Instagram un lungo ed emozionante post, in cui ricorda l'attore sia da un punto di vista artistico che umano. "Gli piacerebbe che il mondo parlasse di quanto talento avesse. E aveva davvero molto talento", ha esordito la 32enne. Insieme avevano rivisto gli episodi della sitcom che l'aveva portato al successo:

I due hanno iniziato a frequentarsi nel 2018, anche se sono diventati ufficialmente una coppia due anni dopo. Un amore che, però, nel 2021 è giunto al termine. "A volte semplicemente le cose non funzionano e questa è una di quelle", aveva detto Perry a proposito della fine del loro rapporto. Rapporto che Huritz ricorda oggi con grande gratitudine e amore, ammettendo di averlo amato profondamente:

Ma ovviamente conoscevo anche quell'uomo in un modo molto diverso. Mentre lo amavo più profondamente di quanto potessi capire, lui era complicato, e causava dolore come non avevo mai conosciuto. Nessuno nella mia vita adulta ha avuto un impatto più profondo su di me di Matthew Langford Perry. Ho una grande gratitudine per questo, per tutto quello che ho imparato dalla nostra relazione. Sarei negligente se non menzionassi Al Anon, una risorsa inestimabile per coloro che ama qualcuno che lotta con questa malattia distruttiva. Matty, sono felice che tu sia in pace.