Il cast di Friends rompe il silenzio sulla morte di Matthew Perry: “Devastati, eravamo una famiglia” Il cast di Friends parla per la prima volta dopo la morte di Matthew Perry. In una dichiarazione rilasciata a People, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courtney Cox, Matt LeBlanc, David Schwimmer hanno detto di essere devastati e di volersi ritagliare del tempo per elaborare questa perdita.

A cura di Ilaria Costabile

Il cast di Friends, per la prima volta, rompe il silenzio dopo la morte di Matthew Perry. Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, David Schwimmer, Courteney Cox e Lisa Kudrow in un comunicato congiunto rilasciato a People, hanno manifestato il loro immenso dolore per la perdita di quello che per loro non era solo un compagno di set, ma un fratello, come sono loro stessi a dichiarare parlando della "famiglia" venutasi a creare attorno alla serie.

Il messaggio del cast di Friends

Un messaggio dopo giorni di silenzio seguiti alla terribile notizia della scomparsa di Matthew Perry, l'indimenticabile Chandler Bing della serie Friends, trovato senza vita nella vasca da bagno della sua abitazione di Los Angeles. A riportare le parole del cast è la testata People che, infatti, ha cercato di raccontare il dolore di una perdita così improvvisa:

Siamo tutti così completamente devastati dalla perdita di Matthew. Eravamo più che semplici compagni di cast. Siamo una famiglia, C'è così tanto da dire, ma in questo momento ci prenderemo un momento per elaborare il lutto ed elaborare questa perdita inesplicabile. Col tempo diremo di più, come e quando potremo. Per ora, i nostri pensieri e il nostro amore sono con la famiglia di Matty, i suoi amici e tutti coloro che lo amavano in tutto il mondo.

Il sospetto di Lisa Kudrow

Finora, nemmeno sui social, nessuno degli interpreti della serie aveva scritto qualche riga per parlare di Perry, l'unica da cui era emerso qualcosa, ma solo attraverso le parole di una fonte a lei vicinissima, è stata Lisa Kudrow, la quale avrebbe avuto qualche sospetto su come si sia evoluta la vicenda che ha portato alla tragica morte dell'attore. Secondo l'attrice, come riportato dal Daily Mail, Perry avrebbe potuto prendere "qualcosa che gli ha fatto male" e che, quindi, avrebbe portato alla sua inesorabile fine.