Il cast di Friends saluta Matthew Perry: il ricordo di colleghi e amici sui social In queste ore migliaia di messaggi d’addio stanno riempendo le pagine di X e Instagram per la morte di Matthew Perry. Il saluto e il ricordo del cast di Friends e dei colleghi del cinema. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer al momento non pervenuti.

A cura di Gaia Martino

La morte di Matthew Perry ha sconvolto il mondo del cinema e del piccolo schermo. L'attore è stato trovato senza vita nel suo appartamento di Los Angeles, sarebbe morto per annegamento mentre faceva un bagno nella Jacuzzi. Sono ore di preghiera e di tributi per ricordare l'attore, celebre per il suo ruolo di Chandler Bing nella sitcom Friends. Mentre i fan depongono fiori fuori il condominio dove è stata girata la serie televisiva, a New York tra Grove Street e Bedford Street nel West Village, fa sapere Sky, i colleghi lo ricordano sui social. Jennifer Aniston (Rachel Green), Courteney Cox (Monica Geller), Lisa Kudrow (Phoebe Buffay), Matt LeBlanc (Joey Tribbiani) e David Schwimmer (Ross Geller) al momento non pervenuti.

L'omaggio dagli attori di Friends

Oltre alla pagina ufficiale Instagram di Friends che ha dedicato un post ad uno dei suoi protagonisti ("Siamo devastati nell'apprendere della morte di Matthew Perry. Era un vero dono per tutti noi. Il nostro cuore va alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutti i suoi fan"), anche tanti volti della sitcom di successo hanno ricordato con parole e immagini il loro collega. Paget Brewster, nota per il ruolo di Kathy in Friends, con un post su X ha salutato il suo amico e collega Matthew Perry: "È stato adorabile con me in Friends e ogni volta che l'ho visto nei decenni successivi. Per favore, leggi il suo libro. Il suo compito quello di aiutare. Però non riposerà in pace. È già troppo occupato a far ridere tutti lassù".

Morgan Fairchild che nella sitcom di successo interpreta la mamma di Chandler ha definito la morte di Perry "uno shock": "Ho il cuore spezzato per la morte prematura di mio “figlio”, Matthew Perry. La perdita di un giovane attore così brillante è uno shock. Invio affetto e condoglianze ai suoi amici e alla sua famiglia, in particolare a suo padre, John Bennett Perry, con cui ho lavorato su Flamingo Road e Falcon Crest". Poi ancora Maggie Wheeler, Janice nella sitcom, ha scritto su Instagram: "Che perdita. Mancherai al mondo, Mathew Perry. La gioia che hai portato a tanti nella tua troppo breve vita continuerà a vivere. Mi sento benedetta da ogni momento creativo che abbiamo condiviso".

Michael Rapaport, Page Brewster, Selma Blair sono altri attori, volti di Friends, che hanno omaggiato il loro collega morto prematuramente. "Il mio più vecchio amico. Tutti noi amavamo Matthew Perry, e io soprattutto. Ogni giorno. Lo amavo incondizionatamente. E lui me. E sono a pezzi. Con il cuore spezzato. Sogni d'oro Matty. Sogni d'oro", le parole dell'attrice.

L'addio a Matthew Perry dei colleghi e amici

Blake Harrison, attore noto per il suo ruolo in The Inbetweeners, ha ricordato il suo collega confessando di aver trovato in Perry fonte di ispirazione: "Matthew Perry è stato per me una grande ispirazione. Io e i miei amici andavamo a scuola dopo aver memorizzato le sue battute sarcastiche, i suoi schemi di discorso e persino la danza di Chandler. Mi ha portato così tanta gioia e senza saperlo mi ha incoraggiato a dedicarmi alla recitazione. Grazie" ha scritto su X. Anche la figlia di Bruce Willis, Rumer Glenn Willis, ha condiviso un racconto del tempo trascorso sul set con suo padre e Matthew Perry mentre giravano The Whole Nine Yards. "Sono così triste per la perdita. Era gentile, divertente e dolce con me e le mie sorelle. So che ha dovuto affrontare molte sfide nella sua vita e ha portato molta gioia alle persone con la sua commedia. Spero che possa riposare in pace".

Il primo ministro canadese, Justin Trudeau, su X ha commentato la morte di Matthew Perry definendola "triste e scioccante". "Non dimenticherò mai i giochi a scuola che facevamo, e so che le persone in tutto il mondo non dimenticheranno mai la gioia che ha portato loro. Grazie per tutte le risate, Matthew. Eri amato e ci mancherai".