Funerali Matthew Perry, il cast di Friends avrebbe partecipato solo alla prima parte della cerimonia Stando ad alcuni media inglesi, il cast di Friends avrebbe partecipato solo alla prima parte dei funerali di Matthew Perry. L’attore, interprete del personaggio di Chandler Bing, è scomparso lo scorso 24 ottobre. Ecco il motivo della scelta dei quattro attori, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer e Matt LeBlanc.

A cura di Elisabetta Murina

Venerdì 3 novembre si sono tenuti i funerali di Matthew Perry. Il celebre attore di Friends, interprete del personaggio di Chandler Bing, è morto lo scorso 28 ottobre a seguito di un arresto cardiaco. Era stato trovato senza vita nella vasca della sua casa a Los Angeles. Un insider ha raccontato a MetroUK che il cast della serie ha partecipato solo alla prima parte della funzione, che si è tenuta al Forest Lawn Memorial Park di Los Angeles, di fronte ai Warner Bros Studios.

Il cast di Friends non avrebbe partecipato all'ultima parte dei funerali

Stando a quanto riferito, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer e Matt LeBlanc, co-protagonisti di Matthew Perry in Friends, hanno partecipato solamente alla prima parte dei funerali presso il Forest Lawn Memoriale Park di Los Angeles. Un luogo che si trovava proprio di fronte ai Warner Bros Studios, in cui il cast ha girato per un decennio gli episodi della serie. I primi quattro sono stati fotografati mentre arrivavano insieme alla funzione, mentre Matt è stato visto con loro solo dopo la cerimonia.

Pare però che gli attori di Friends abbiano scelto di non presenziare alla seconda parte dell'ultimo saluto all'amico, che si sarebbe tenuto in una zona diversa del cimitero. "È speciale, più appartata e privata. A quella hanno partecipato solo la famiglia e gli amici più cari, meno di 20 persone", ha fatto sapere la fonte. La funzione si è conclusa con una delle canzoni preferite dell'attore, Don't Give Up di Peter Gabriel e Kate Bush, davanti ai familiari e agli affetti più cari, ancora increduli per l'accaduto.

Il messaggio di cordoglio del cast di Friends

Il cast di Friends aveva affidato il proprio dolore a un comunicato congiunto diffuso da People, qualche giorno dopo la morte di Matthew Perry. Gli attori si sono detti addolorati per la perdita di un amico e compagno di set, ma anche di un vero e proprio fratello: